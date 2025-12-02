空中巴士A320金属面板现问题 接连危机令交付量远低预期

空中巴士日前发现软件漏洞或使飞机面临太阳风暴威胁，周末紧急召回一半以上的A320客机进行维修。该公司目前再一次被揭露安全问题，同款客机的金属面板不符合品质标准，公司回应正在处理，外界猜测延期交付的情况或更严重。

称问题源于某供应商

《路透社》引述消息，称空中巴士公司已经承认「现少量A320金属面板存在品质问题」，并补充道「问题根源已被查明并得到控制，所有新生产的面板均符合所有要求。」发言人称问题源自于一家供应商，但他们拒绝透露该供应商的名称。据了解，A320机身的前部主要在法国制造，后部则在德国制造。上部面板通常由空中巴士内部生产，其余则涉及多家供应商。

空中巴士表示，「只有一部分」需要采取进一步措施，不会造成太大问题。因品质原因，空中巴士11月份的交付​​量低于预期，总体股价也下跌5.9%，因上周危机股价一度下跌11%。对比今年目标交货量「约820架」飞机，至今该公司的总交付量为657架，远低预期。

垂直研究伙伴公司（Vertical Research Partners）的航空航天专家分析，因市场对空中巴士客机需求很大，A320算是一种「摇钱树机型」。该公司因此大多忽略了最近跟宇宙辐射相关的新闻，认为软件重置对公司财务的影响有限而导致危机。