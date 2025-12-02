特朗普发文警告以色列 不应碍叙利亚发展

数天前以色列在叙利亚南部发动军事袭击，13人被击毙。美国总统特朗普（Donald Trump）昨天（1日）在社交媒体上警告以色列，不要妨碍叙利亚发展并破坏其领导阶层的稳定。

美望促成叙以和平

《法新社》报道，特朗普在自家社交媒体「真实社群」（Truth Social）发文，称「以色列与叙利亚保持稳固且真诚的对话至关重要，任何事情都不能妨碍叙利亚发展成为一个繁荣富裕的国家。」他表示，他对叙利亚现任临时总统沙拉（Ahmed al-Sharaa）「非常满意」，强调沙拉「正努力确保一切顺利进行，并使叙利亚和以色列建立长期且成功的关系」。

沙拉上月曾访问白宫，是叙利亚1946年独立以来首位访问白宫的叙利亚领导人。自时任叙利亚总统巴沙尔（Bashar al-Assad）一年前被推翻，特朗普开始试图推动以色列与叙利亚达成安全协议。但以色列多次军事行动令两国关系紧张，上月28日，以色列声称打击一个伊斯兰主义组织，在叙利亚境内击毙13人。