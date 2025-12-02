俄乌和平计划｜泽连斯基晤马克龙争取支持 美特使抵俄将见普京

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨日（1日）在巴黎会见法国总统马克龙（Emmanuel Macron），争取欧洲支持；他也表示希望在美国特使魏特科夫（Steve Witkoff）访俄后与美国总统特朗普（Donald Trump）对话。

相关新闻：美乌佛州会谈结束 鲁比奥：具建设性 特朗普：俄乌达协议「很有可能」

望与特朗普谈关键议题

综合外媒报道，马克龙向媒体表示，拟定和平方案必须有乌克兰和欧洲各国的参与，而领土纠纷应将由泽连斯基亲自做决定。泽连斯基表示希望跟特朗普讨论领土、安全保障与战后重建等关键议题，强调各国应确保俄罗斯「不会将任何事当作这场战争的奖赏」。

魏特科夫今天（2日）将在莫斯科跟俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）会面，特朗普女婿库什纳（Jared Kushner）也一同前往，助力俄乌推动和平方案。美乌两国结束在佛罗里达州的两日会谈，虽然双方均指会于「极具成效」，但泽连斯基坦言「仍有棘手问题需要处理」。美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）则指美方对停战持乐观态度。

相关新闻：乌克兰反贪｜泽连斯基痛失左右手叶尔马克 和平谈判增变数

马克龙之后跟特朗普通话，讨论乌克兰实现和平和稳定的条件，也强调支持乌克兰的重要性。欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）形容，对于乌克兰和平方案而言这可能是在外交层面「相当关键的一周」。