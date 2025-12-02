Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩12万闭路电视镜头遭入侵 家居及妇科诊等地偷录色情内容卖予海外网站

更新时间：09:45 2025-12-02 HKT
发布时间：09:45 2025-12-02 HKT

南韩警方周日宣布逮捕四人，涉嫌入侵超过12万个私人（家庭和商业场所）摄像头，并利用这些镜头录制色情内容，卖给海外网站获利。被入侵的网络摄影机位于私人住宅、卡拉OK房、妇科诊所等场所。

警方称，疑犯利用网络摄影机的漏洞，例如简单的密码进行入侵。网络摄影机（也称为家用摄影机）是闭路电视监控系统（CCTV）的廉价替代品，较前者更便于安装，通常连接至家庭互联网网络，用于安保或监控儿童及宠物的安全。据报道，目前已确认有58个场所的摄影机遭到入侵，摄影机位于私人住宅、卡拉OK房、一间妇科诊所等场所。国家警察厅称，四名疑犯各自独立犯案，并非合谋。

3人涉购买和浏览内容被捕

其中一名疑犯被控入侵6.3万个网络摄影机，制作了545段性剥削色情视频，并以虚拟资产方式售3500万韩圜（18.59万港元）。另一名疑犯据称入侵了7万个摄影机，出售了648段视频，总值1800万韩圜（9.56万港元）。过去一年，在一个非法传播网络摄影机影片的网站上，这两名疑犯发布的影片约占总数的62%。警方目前正着手封锁、关闭该网站，并与外国机构合作调查其业者。他们还逮捕了三名涉嫌透过该网站购买和浏览内容的人员。

南韩警方拘捕四人，涉嫌入侵镜头偷拍制作色情内容获利。（示意图）iStock
另外两名疑犯分别入侵了1.5万个及136个摄影机，并储存了摄影机传输的影片，但并未传播。四名疑犯均表示认罪，其中三人被拘捕调查。国家警察厅网络调查科科长朴宇铉（音译）说：「网络摄影机入侵及非法拍摄给受害者造成了巨大的痛苦，因此是严重的犯罪行为。我们将通过深入调查予以铲除」，并补充道：「观看及持有非法拍摄的影片亦属严重的犯罪行为。」

当局已派专人到访或通知受害者，告知其事件经过，并指导他们如何更改密码，以及向当局运作的数码性犯罪受害者支援中心寻求帮助。他们还协助受害者删除及封锁相关内容。国家警察厅在声明中说：「总的来说，对于在家中或办公室安装了网络摄影机的个人用户而言，最有效且至关重要的防范措施是保持警惕，并定期更改密码。」目前大多数被入侵的网络摄影机只设置了简单密码，例如重复的字母或简单的数字与字母组合。警方建议用户应设置较复杂的密码，且至少每六个月更换一次密码，以及定期升级硬件。

