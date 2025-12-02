洪都拉斯大选︱两亲台候选人领先 特朗普「心水」仅领先515票

中美洲国家洪都拉斯周日举行总统大选，在完成56%点票后，美国总统特朗普力挺的在野保守派国民党（PN）候选人阿斯富拉（Nasry Asfura）以4成得票率，微弱领先另一保守派候选人纳斯鲁拉（Salvador Nasralla）。两人均为亲台派，选前妄言可能与台湾「复交」。根据《彭博》和当局最新消息，在开57%选票后结果出现技术性平手。阿斯富拉仅轻微领先纳斯拉亚515张票。

选前妄言或与台湾「复交」

67岁的阿斯富拉暂以40%得票率居首；中间偏右自由党（PL）的纳斯鲁拉仅落后0.2个百分点。两人均遥遥领先执政自由与重建党候选人蒙卡达（Rixi Moncada）约20个百分点。这是自由与重建党2011年创立以来遭遇的最大挫折。67岁的阿斯富拉是建筑业大亨，72岁的纳斯鲁拉是电视名嘴，60岁的蒙卡达则是律师。这次大选受各界密切关注，在野党候选人阿斯富拉和纳斯鲁拉选前双双表示若胜选，可能恢复与台湾的外交关系。现任政府2023年与台湾断交转与北京建交。

目前大幅领先的两人都是右派候选人，显示拉美可能又有国家将出现「右转」。这次大选另一最受瞩目议题，就是特朗普总统扬言若他所支持的阿斯富拉落选，将削减对洪国援助。洪都拉斯长期受毒品交易与帮派暴力所苦。特朗普在选前最后几天大力支持阿斯富拉，一定程度影响这场胶着的选战。特朗普11月26日在社交媒体写道：「如果他（阿斯富拉）没有胜选，美国不会把善款拿给坏人。」

自特朗普年初重返白宫以来，已有近3万洪都拉斯非法移民遭美国驱逐出境，这对人口1100万的洪都拉斯造成不小打击，因为去年海外侨民汇回国款项占洪国GDP的27%。该国周日除举行总统大选，另有国会全部128席议员及298名各级地方首长改选。