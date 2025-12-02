Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

白宫证实：防长授权追杀委国「运毒船」船员  与特朗普说法前后矛盾

更新时间：08:22 2025-12-02 HKT
发布时间：08:22 2025-12-02 HKT

美国白宫周一（1日）直认不讳，国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）曾授权特种作战司令布莱德利上将（Frank Bradley），于9月对一艘自委内瑞拉出发、疑涉毒品走私的船只连续发动攻击，当中包括一次旨在「消灭初次攻击后仍存活人员」的二次行动。此与总统特朗普早前公开否认批准第二次攻击的说法大相迳庭，引发各界质疑华府说法前后不一。

特朗普曾称「不会赞成」二次攻击

特朗普于11月30日受访时宣称，他本人「不会赞成」二次攻击，并表示赫格塞斯已向他否认曾发布任何「格杀无论」式命令。

但白宫发言人莱维特（Karoline Leavitt）1日却明确指出，赫格塞斯「确实授权了」布莱德利上将进行两次攻击行动。她强调，相关军事行动「完全在其职权范围内」，而且「依法为消除船只威胁、维护美国人民安全而进行」。
攻击发生于国际水域

白宫解释，涉事船只被美国视为外国恐怖组织所属毒品网络的资产，美军在国际水域采取行动符合法理，属于「自我防卫」。声明重申行动目的在于阻止毒枭势力对美国构成威胁。

不过，《华盛顿邮报》早前披露，第二次攻击的主要目标为清除「首次攻击后仍存活的两名船员」，引发舆论质疑行动是否已超越必要武力、带有「格杀无论」意味。

国会两党要求调查

事件引起美国国会两党不安，民主、共和两党议员均已承诺展开调查，要求白宫交代授权程序及攻击合法性。

近月特朗普政府对委内瑞拉立场急速强硬。特朗普近日警告全球航空公司「应视委内瑞拉上空为完全关闭」，却未提供任何细节，引发加拉加斯当局震动。他亦确认与美国视为「非法政权」的委内瑞拉总统马杜洛（Nicolás Maduro）通话，但拒绝透露内容。

美方长期指控马杜洛政权深度参与毒品走私，并强调毒品问题在美国造成大量死亡。马杜洛则全盘否认。

路透社此前披露，特朗普政府正研究多项针对委内瑞拉的选项，包括军事干预。美军过去三个月已在加勒比海地区发动至少21次对疑似运毒船只的攻击，造成超过80人死亡。

消息亦指，美国中情局已获授权在委内瑞拉境内展开秘密行动，令当地局势持续升温。

美国政府内部说法不一致，加上军事部署加速，引发外界忧虑美委关系或正走向更危险的临界点。

 

