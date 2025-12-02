有片｜巴西19岁男翻墙爬树闯狮园 落地瞬间即遭扑咬亡 游客目击吓呆

巴西东北部帕拉伊巴州首府若昂佩索阿（João Pessoa）1日发生骇人意外，一名19岁青年翻越6米高墙闯入阿鲁达卡马拉公园（Arruda Camara Park）动物园的狮子展区，当场遭母狮扑击咬死，数十名游客目睹全程。当局其后封闭园区，并指该头母狮事后呈现明显受惊与受压状态，正接受兽医观察。

迷恋狮子多年 曾企图藏身飞机起落架偷渡非洲

死者马查多（Gerson Machado）长期迷恋大型猫科动物，自称梦想成为「狮子训练师」。警方透露，他过去多次因擅闯动物园限制区接近狮子而被捕。2023年，他更企图躲藏在戈尔航空（Gol Airlines）客机起落架企图偷渡飞往非洲，被发现时对警方说：「就算用走的，也要想办法去非洲。」

熟悉他的儿童保护工作者奥利维拉（Veronica Oliveira）指，马查多自幼成长于极度贫困家庭，母亲患精神分裂症，家族多人患有精神疾病。他自小由社福机构照顾，是兄弟姊妹中唯一未被收养的孩子。

翻墙爬树直入兽栏 母狮本能反应即时发动攻击

事发于1日上午，目击者拍下的片段显示，马查多翻越6米高墙后，沿展区内一棵大树爬下，落地瞬间即被展区内的母狮扑倒撕咬，最终伤重死亡。园方表示，保安曾尝试喝止，但他行动极快，工作人员亦未能及时阻止意外。

动物园兽医内里（Thiago Nery）称，事件发生过程中，员工没有使用麻醉枪或武力，以免刺激母狮；最终母狮在指令下自行退回内笼。园方强调，事后第一时间已对游客安全作出疏散安排。

警方初步调查：或涉自杀倾向

警方初步调查指出，马查多有可能存在自残或轻生倾向。园方及市政府向死者家属致哀，并宣布暂时关闭动物园全面调查。

外界亦关注母狮的处置问题。园方强调，动物只是按本能作出反应，不会因事件而被安乐死，但目前仍处于受惊状态，需要一定时间恢复。