Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜巴西19岁男翻墙爬树闯狮园 落地瞬间即遭扑咬亡 游客目击吓呆

即时国际
更新时间：06:12 2025-12-02 HKT
发布时间：06:12 2025-12-02 HKT

巴西东北部帕拉伊巴州首府若昂佩索阿（João Pessoa）1日发生骇人意外，一名19岁青年翻越6米高墙闯入阿鲁达卡马拉公园（Arruda Camara Park）动物园的狮子展区，当场遭母狮扑击咬死，数十名游客目睹全程。当局其后封闭园区，并指该头母狮事后呈现明显受惊与受压状态，正接受兽医观察。

迷恋狮子多年　曾企图藏身飞机起落架偷渡非洲

死者马查多（Gerson Machado）长期迷恋大型猫科动物，自称梦想成为「狮子训练师」。警方透露，他过去多次因擅闯动物园限制区接近狮子而被捕。2023年，他更企图躲藏在戈尔航空（Gol Airlines）客机起落架企图偷渡飞往非洲，被发现时对警方说：「就算用走的，也要想办法去非洲。」

熟悉他的儿童保护工作者奥利维拉（Veronica Oliveira）指，马查多自幼成长于极度贫困家庭，母亲患精神分裂症，家族多人患有精神疾病。他自小由社福机构照顾，是兄弟姊妹中唯一未被收养的孩子。

翻墙爬树直入兽栏　母狮本能反应即时发动攻击

事发于1日上午，目击者拍下的片段显示，马查多翻越6米高墙后，沿展区内一棵大树爬下，落地瞬间即被展区内的母狮扑倒撕咬，最终伤重死亡。园方表示，保安曾尝试喝止，但他行动极快，工作人员亦未能及时阻止意外。

动物园兽医内里（Thiago Nery）称，事件发生过程中，员工没有使用麻醉枪或武力，以免刺激母狮；最终母狮在指令下自行退回内笼。园方强调，事后第一时间已对游客安全作出疏散安排。

警方初步调查：或涉自杀倾向

警方初步调查指出，马查多有可能存在自残或轻生倾向。园方及市政府向死者家属致哀，并宣布暂时关闭动物园全面调查。

外界亦关注母狮的处置问题。园方强调，动物只是按本能作出反应，不会因事件而被安乐死，但目前仍处于受惊状态，需要一定时间恢复。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至151人死 政府：5的士车队提供义载往来大埔各区
突发
7小时前
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
大埔宏福苑五级火丨孖妹不幸于大火中离世 时装设计师胞兄：非常沉重的打击
影视圈
10小时前
大埔宏福苑五级火｜外佣抱婴狂奔23层走出鬼门关  受访仍颤惊：好似地狱
突发
3小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
18小时前
striking_biking@threads
大埔宏福苑五级火｜二判管工脱险后折返疏散工友  由地下跑上10楼遇难
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
大埔宏福苑五级火｜赵学而受大火及病痛双重打击 身心俱疲极心痛：一个都算睇住佢长大嘅妹离世
影视圈
12小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
15小时前
00:26
大埔宏福苑五级火｜宏建阁CCTV片曝光！网传住户狂敲火警钟唔响 网民：想自救都唔得
突发
7小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
大埔宏福苑五级火｜中国太平保险捐$1000万 调配60套房供灾民暂住
商业创科
6小时前