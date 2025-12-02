美最大医保公司CEO枪杀案 27岁疑凶将出庭听证会

被控在曼哈顿一家酒店外枪杀联合健康保险公司（United Healthcare）高管的嫌犯曼吉昂（Luigi Mangione）于当地时间周一在州法院出庭，现身多个至关重要的听证会，讨论其谋杀案审判中的关键证据「可否呈堂」（admissibility）。

27岁的曼吉昂奥于2024年12月被捕，他被指控在曼哈顿中城的人行道上枪杀了美国最大的医疗保险公司行政总裁汤普森（Brian Thompson）。

相关新闻：美最大医保公司CEO枪杀案｜26岁宾州大学高材生落网 犯案动机曝光

当局官员谴责这起令人震惊的暗杀事件，但他也成为一些对高昂医疗费深感不满的美国人心目中英雄。

曼吉昂对谋杀和其他指控拒不认罪，案件预计明年受审。曼吉昂还在另一起联邦案件中拒绝认罪，检方打算对他寻求死刑判决。如果曼吉昂被判二级谋杀罪名成立，他可能面临终身监禁。他还面临七项非法持有武器罪及一项持有伪造身份证明罪的指控。

州级和联邦案件的审判日期尚未确定。曼吉昂自被捕以来一直被关押在布鲁克林的联邦监狱。