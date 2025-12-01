西班牙军队助截非洲猪瘟 野猪疑食受污染三文治爆疫情

据路透社报道，西班牙加强力度控制非洲猪瘟疫情，周一部署军队到巴塞隆拿附近。官员怀疑疫情可能因野猪食用受污染的食物，如三文治而引发连锁事件，导致该国价值数十亿欧元的猪肉出口产业面临损失。

西班牙政府周五证实，在距离巴塞隆拿21公里的科尔塞罗拉（Collserola）公园发现两头死亡野猪的病毒检测呈阳性，促使当局在贝拉特拉（Bellaterra）受影响地区周围设立了6公里的隔离区。当局目前正在分析该地区更多的疑似病例，预计还会出现更多阳性病例。

疑野猪食用污染三文治

「起因很可能是野猪食用了扔进垃圾桶的冷切肉、三文治等受污染的食物，然后被感染。要知道贝拉特拉是一个交通繁忙的地区，来自欧洲各地的交通汇聚于此。」加泰罗尼亚（Catalonia）农业部长奥尔德伊格（Oscar Ordeig）周一在接受当地电台采访时表示。

非洲猪瘟虽然对人类无害，但会在家猪与野猪之间迅速传播，对世界最大的猪肉出口国之一的西班牙构成重大的经济风险。

疫区靠近AP-7高速公路，这是一条连接西班牙与法国的主要交通干线。奥尔德伊格表示，在加泰罗尼亚及法国其他地区没有发现受感染的野猪，表明人类运送受污染的食物可能是病毒传入的途径。

出动军队控制疫情

周日，疫情控制力度加大，部署了300名由加泰罗尼亚警方与乡村执勤人员组成的部队；周一又部署了117名西班牙紧急军事部队UME人员。

西班牙农业部长普拉纳斯（Luis Planas）周六表示，由于疫情爆发，该国约三分之一的猪肉出口许可证已被冻结，但目前尚无农场受到影响。最初感染地区20公里半径范围内的养猪场正面临营运及销售限制。