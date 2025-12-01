中日恶化︱黄循财评论惹「偏帮」日本疑云 新加坡反对党斥忘记日军侵略史

新加坡总理黄循财早前在一个论坛上评论中日关系，建议中国「搁置历史」希望找到缓和局势的方法。言论引起中国媒体及网民一片挞伐外，新加坡也有反对党批评黄循财不应介入大国争拗外，更不应忘记日本侵略新加坡的历史。不过，新加坡《联合早报》则撰文为黄护航，称有些评论是放大了黄循财发言某些部分，又添加其他诠释。

反驳东盟信任日本论

新加坡人民力量党党魁吴明盛日前在FB发长文，重温日本侵略新加坡时犯下的大屠杀恶行，以及日本是东南亚最不信任的国家。批评黄循财在11月19日出席「彭博社新经济论坛」时，谈及中日关系的言论违背历史。



长文上架3天获逾2900个回应及近1500次分享，是吴明盛少有反应热烈的帖文，令黄循财的「政治失言」事件再添柴火。

中日关系近期因为日本首相高市早苗的「台湾有事」言论，跌入低谷。黄循财当日在论坛上，亦被问及高市言论，但他拒绝置评，只表示各方都希望亚洲保持稳定，自然希望中日能找到方式为当前的争议降温。



黄循财指出，中日两国尽管互为主要贸易伙伴，但因领土争端、历史战争及日美同盟，双边关系显得复杂。「希望两国能设法化解这些非常复杂的议题」、「东南亚国家已经和日本做到这一点......我们将历史放在一边，并继续向前迈进」。



他说，有不少调查显示，日本是东南亚第一大值得信赖的大国。因此，新加坡和所有东南亚国家支持日本在我们地区发挥更大作用，包括在安全方面，认为这可以为该地区带来一定的稳定。



黄循财又指出日本似乎倾向于稳定与中国的关系，而非让局势升级。他表示：「希望中国也能保持相同态度，即使存在分歧，仍然可以相处并共同合作。」



不少内媒及网民，认为黄循财违背历史和介入大国纷争，指他的言论变相维护日本，在近期的中日关系恶化中，为日本「拉偏架」。

星媒护航称言论遭「放大」

新华社前记者明金维撰文称，黄循财的发言，看起来是在呼吁中日关系缓和，实际上就是在为日本开脱，这不是「和稀泥」，而是在「拉偏架」。



新加坡《联合早报》则撰文为黄循财护航。文章称，有些评论恐怕是没有完整看完黄循财发言，放大了某些部分，又添加其他诠释。在两岸问题上，新加坡长期秉持本国的「一个中国」政策，黄循财上任前后也明白表示「反对台湾独立」。



文章称，那天的论坛上，黄循财也并非主动评论中日问题，而是被动回应，他避免对他国领导人口出恶言，不表示认同「台湾有事」论，更不代表新加坡原来的立场有任何改变。很多人并没有发现，针对同一场讲话，台湾官方发声明，以批评的语气促请新加坡「切勿将破坏台海和平稳定现状的行为错误归责台湾」，「尊重中华民国台湾主权独立的事实」。



《联合早报》称，就中国发展、两岸问题而言，新加坡长期尝试理解中国的关切，也相信中国能够理解新加坡是从符合自身利益的角度，与中、美、日等各国发展双边合作关系。新加坡与日本的关系，独立于新加坡与中国、与美国的关系，也独立于中美、中日关系的波动变化。