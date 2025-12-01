Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火丨温哥华悼念港殇 逾千人排队献花表哀思

即时国际
更新时间：17:10 2025-12-01 HKT
发布时间：17:10 2025-12-01 HKT

大埔宏福苑上周的世纪五级火，截至12月1日下午5时，已导致151人罹难，尚有数十人失踪。惨剧掀动全球华人，加拿大温哥华周日（11月30日）有悼念活动，向丧生的居民及受灾民众致意，活动有逾千人排队参加。

相关新闻：大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 家属返回灾场路祭

加拿大《星岛》报道，星期日的温哥华美术馆前广场从下午4点起就不断有身穿黑色或素色的人群涌入，许多人携带了一束白花，或是带著只字片语，留在广场前的阶梯上，大家都是为了香港宏福苑大火悲剧而自发性的追思与悼念。

由香港屋、港伴会、温哥华街坊会等多个加拿大港人团体发起的这场公开悼念会，这么一个时间、空间去纪念逝世者或记挂受影响的人，或者只是想彼此陪伴诉说沉重的心情，引发了很多回响，从下午的白昼时刻至入夜后的黑幕低垂，至少有一千多人陆续涌进广场，不少人花了一个多小时排队，就为了献花鞠躬表达哀思。

献花民众排队个多小时

甘先生说：「很痛心看到如此人祸造成的悲剧，盼逝者安息、愿生者坚毅前行。」

王女士表示：「从新闻报道可以发现，这其中涉及贪污腐败的问题，因此政府需要彻查，民众需要知道真相。」

加拿大公民协进会会长董达成说：「香港自称仍然是一个法治社会，最好来一个公开聆讯，邀请两个已退休的前任高等法院大法官主持，一个是香港本地退休大法官，一个是海外终审法官。如此查清真相、撰写报告，不仅给香港大埔的火灾死难者及家属一个透明的交代，也更能够为将来火警及其他公众安全作出警示和预防。」

 

 
 

