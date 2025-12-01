Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄罗斯开放中国公民免签 直至2026年9月14日

更新时间：16:40 2025-12-01 HKT
发布时间：16:40 2025-12-01 HKT

俄罗斯总统普京周一签署命令，中国公民至2026年9月14日（含14日）前可免签证以旅游和商务目的前往俄罗斯，免签天数为30天。

普京上月18日承诺将放宽中国公民赴俄免签政策，令到中国游客赴俄意愿明显提升。截至上月19日上午9时，前往莫斯科的机票搜索量和搜索增幅均位列全球城市前十名，最热门搜索出发地前五名为北京、广州、上海、深圳、成都。

其中，北京至莫斯科航线搜索量环比前一小时猛增3.4倍，成都出发航线环比增3.2倍，上海出发航线环比增1.1倍，深圳环比增1.4倍，杭州、重庆均增1倍以上。

中国至圣彼得堡航线搜索量同样出现明显增幅，增速最快的出发地有武汉、天津、乌鲁木齐、上海、广州等。其中武汉同比上一周增加14倍，天津增加5倍，乌鲁木齐增4.5倍。上海一小时内迅速增加2倍，同比上周增3倍。

另一方面，据俄罗斯旅游运营商俄罗斯快车透露，受更具吸引力价格、华对俄公民免签政策等影响，许多俄罗斯游客已将旅行目的地从越南、印尼、泰国等地转向中国，今年公司赴华旅游的需求同比增长76%。普遍最受欢迎的目的地依然是海南岛，占整体预订量的约80%至82%。按照目前趋势推测，明年俄罗斯游客对中国的兴趣将继续增长，增幅可达30%至35%。

俄罗斯快车指，飞往中国的机票不仅价格实惠，而且乘坐舒适。中国在餐饮、观光、购物及其他额外支出方面，仍然是预算最友好的目的地之一，加上当地旅游服务品质不断提升，如今中国确实在吸引著原本流向其他目的地，这既有亚洲的，但也不只有亚洲地区的游客的注意力。

