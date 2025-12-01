全球武器销售破纪录达6790亿美元 中国军企受反贪致营收下跌

世界局势不稳，俄乌冲突及加沙战争持续，令国际军火销售额去年破纪录达到6790亿美元。不过，中国的军企疑受军队反腐影响，营收下跌，拖累亚太区军售跑输国际。

全球军售额美国占半

瑞典智库斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）最新的研究报告指，去年全球军火销售额达6790亿美元，增长5.9%。



当中，美国的军火商总收入达3340亿美元，成长3.8%，占全球百大军火商销售额一半。

欧洲方面，26家打入全球百大的军企，去年销售增长13%，达到1510亿美元。

根据SIPRI数据，日本相关企业营收激增40%，德国成长36%。

反观中国军企去年营收年减10%。SIPRI解释，中国军工销售跑输大市，主因是持续进行的贪腐整肃使武器合约与采购进度大幅放缓。

SIPRI研究指出，中国最大军工企业「中国航空工业集团」、陆战系统制造商「中国兵器工业集团」、航太与飞弹制造商「中国航天科技集团」去年营收均出现下滑。当中以中国兵器工业集团跌幅最大，年减31%至140亿美元。

研究指出，中国兵器工业集团与中国航天科技集团因贪腐而进行高层人事调整，导致政府启动专案审查、专案延宕，中航工业的军用飞机交付进度也同步放缓。

亚洲及西方外交人士表示，他们仍在评估这波整肃对中国军力扩张的影响，以及整肃究竟能深入指挥体系多深层。

中国国防部及上述3家企业，暂未回应路透社传真的置评请求。