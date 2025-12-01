瑞士「协助死亡」组织创办人 选择93岁生日前夕结束生命

协助死亡的瑞士知名组织「尊严」（Dignitas）创办人米内利（Ludwig Minelli），在93岁生日前夕，选择以自己毕生推动的方式结束生命。该组织证实，米内利已于上周六（11月29日）离世。

「尊严」发声明指出，米内利「毕生致力于选择自由、自决和人权」，直到生命最后一刻，仍不断寻找帮助人们行使选择死亡自由与自决权的方法。声明强调，该组织将秉持创办人的精神，继续作为一个专业且具战斗力的国际组织，捍卫人们在生命与临终时的自决权。

米内利毕生致力于选择自由、自决和人权。法新社

协助自杀的机器。法新社

曾任记者 1998年创立「尊严」

米内利原本是一名记者，曾任职德国《明镜》周刊，后来转任律师，并在1998年创立「尊严」。

米内利在与瑞士老牌安乐死组织Exit分道扬镳后创立Dignitas，因为他觉得Exit的规则太严格。「尊严」在瑞士最高法院与欧洲人权法院（ECHR）赢得多场关键诉讼。其中最著名的是2011年欧洲人权法院的一项裁决，确认了个人拥有决定自己结束生命方式与时间的权利。

曾助逾4000人结束生命

瑞士法律对临终医疗有严格区分，法律不允许「安乐死」，即由医生或他人注射致命药物；但允许「协助死亡」，意即当事人必须在意识清醒下表达意愿，并亲手执行致命动作，如喝下药水或按下注射开关。这项法律架构已在瑞士实行数十年。

「尊严」也为居住在瑞士外的人士提供服务，这使其在国际上极具知名度。截至2024年，该组织已协助超过4000人结束生命，其中包括571名英国人。

国际对协助死亡态度出现巨变

自「尊严」成立近30年来，国际社会对协助死亡的态度已产生巨大转变。包括加拿大、澳洲、新西兰、西班牙与奥地利等国，自2015年以来相继通过相关法律；法国近期也投票允许部分末期病人享有此权利。

米内利生前接受英国《金融时报》访问时表示，他在90岁高龄时仍日以继夜工作，并主张协助死亡的权利应普及至几乎所有人。如今他已选择以这种方式结束生命。