Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑞士「协助死亡」组织创办人 选择93岁生日前夕结束生命

即时国际
更新时间：14:25 2025-12-01 HKT
发布时间：14:25 2025-12-01 HKT

协助死亡的瑞士知名组织「尊严」（Dignitas）创办人米内利（Ludwig Minelli），在93岁生日前夕，选择以自己毕生推动的方式结束生命。该组织证实，米内利已于上周六（11月29日）离世。

「尊严」发声明指出，米内利「毕生致力于选择自由、自决和人权」，直到生命最后一刻，仍不断寻找帮助人们行使选择死亡自由与自决权的方法。声明强调，该组织将秉持创办人的精神，继续作为一个专业且具战斗力的国际组织，捍卫人们在生命与临终时的自决权。

米内利毕生致力于选择自由、自决和人权。法新社
米内利毕生致力于选择自由、自决和人权。法新社
协助自杀的机器。法新社
协助自杀的机器。法新社

曾任记者 1998年创立「尊严」

米内利原本是一名记者，曾任职德国《明镜》周刊，后来转任律师，并在1998年创立「尊严」。

米内利在与瑞士老牌安乐死组织Exit分道扬镳后创立Dignitas，因为他觉得Exit的规则太严格。「尊严」在瑞士最高法院与欧洲人权法院（ECHR）赢得多场关键诉讼。其中最著名的是2011年欧洲人权法院的一项裁决，确认了个人拥有决定自己结束生命方式与时间的权利。

曾助逾4000人结束生命

瑞士法律对临终医疗有严格区分，法律不允许「安乐死」，即由医生或他人注射致命药物；但允许「协助死亡」，意即当事人必须在意识清醒下表达意愿，并亲手执行致命动作，如喝下药水或按下注射开关。这项法律架构已在瑞士实行数十年。

「尊严」也为居住在瑞士外的人士提供服务，这使其在国际上极具知名度。截至2024年，该组织已协助超过4000人结束生命，其中包括571名英国人。

国际对协助死亡态度出现巨变

自「尊严」成立近30年来，国际社会对协助死亡的态度已产生巨大转变。包括加拿大、澳洲、新西兰、西班牙与奥地利等国，自2015年以来相继通过相关法律；法国近期也投票允许部分末期病人享有此权利。

米内利生前接受英国《金融时报》访问时表示，他在90岁高龄时仍日以继夜工作，并主张协助死亡的权利应普及至几乎所有人。如今他已选择以这种方式结束生命。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
01:54
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
突发
9小时前
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应
大埔宏福苑五级火｜接载4长者到沙田暂住 灾民落车前：我哋依家乜都无晒啦 司机心酸不懂回应｜Juicy叮
时事热话
5小时前
01:21
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 家属返回灾场路祭
突发
1小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
16小时前
fb邝珉樀议员办事处图片
屯门怡乐花园单位冒烟百人疏散 大维修棚网未拆惹居民担心
突发
5小时前
前TVB「失婚一线花旦」惨遇变态粉丝 潜入酒店房扑床上狂做恶心行为 生命受威胁惹担忧
前TVB「失婚一线花旦」惨遇变态粉丝 潜入酒店房扑床上狂做恶心行为 生命受威胁惹担忧
影视圈
5小时前
宏福苑五级火｜黄碧娇报警及ICAC 要求调查现届法团有否贪污渎职 称追究到底
01:09
宏福苑五级火｜黄碧娇报警及ICAC 要求调查现届法团有否贪污渎职 称追究到底
政情
2小时前
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
息影女神徐子珊低调打扮仍星味浓 淡出多年已转行曾传秘婚？ 粉丝借相解「相思之苦」
影视圈
6小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
2025-11-30 15:13 HKT
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
女星泪诉遭细16年嫩夫家暴：他拿刀威胁我 公开眼球爆血管照怵目惊心 控诉老公偷食好姊妹
影视圈
18小时前