教宗良十四世机上召记者会　 重申巴「建国」是唯一解方

即时国际
更新时间：14:49 2025-12-01 HKT
发布时间：14:49 2025-12-01 HKT

教宗良十四世（Pope Leo XIV）昨天（30日）从土耳其飞往黎巴嫩，并在机上的记者会上表明梵蒂冈的立场，称巴勒斯坦建国是解决以巴分歧的唯一办法。

称土耳其为「宗教多元典范」

综合外媒报道，良十四世首次在飞机上举行时长8分钟的简短记者会，用意大利语明确立场：「我们都知道以色列目前仍不接受这个解决方案，但我们认为这是唯一的解方。」他也强调，梵蒂冈是以色列的朋友，致力担当调解的角色，协助达成公平的和平方案。良十四世在外交用辞上向来谨慎，但针对以色列在加沙的军事行动今年已经多次在批评言论上加强措辞和语气。

他也表示跟土耳其总统埃尔多安（Recep Erdoğan）论及以巴冲突和俄乌战争，并认同土耳其在结束战争上的重要角色。他谴责以宗教之名发动的军事行动，警告暴力和血腥冲突正威胁人类未来。

对于土耳其的宗教多元政策，良十四世表示高度欣赏并称其为「典范」，让全世界人看到宗教并存是绝对可行及和平的。他已经抵达尼巴嫩，将停留两天后返回罗马。

