南韩伦常惨案︱无业男住所弑七旬母 徘徊街头落网动机不明

即时国际
更新时间：15:30 2025-12-01 HKT
发布时间：15:30 2025-12-01 HKT

南韩一名男子日前在家中刺伤母亲，惟母亲送院抢救后伤重不治。男子昨天（11月30日）被正式立案调查，犯案动机仍然未明。

坦承认罪但拒透露动机

综合韩媒报道，京畿道一名20多岁无业男子涉嫌在本年11月22日晚上约十时，在位于龙仁市器兴区的住宅内持刀杀害70多岁的母亲后逃离。有目击者向报警称「走廊有人倒地」，救援人员到场发现女子头部和手臂有多处刀伤，送往医院后证实死亡。南韩国立科学搜查研究院进行尸检，初步判定受害人的死因是多处刺伤。

南韩一名男子在家里刺死母亲。（示意图）iStock
南韩一名男子在家里刺死母亲。（示意图）iStock

警方在案发20分钟后，在现场附近逮捕手持凶器、赤脚徘徊的男子。闭路电视可见男子身穿黑色衣服，手里的刀令路过居民颇为惊慌。他以蓄意谋杀等罪嫌被捕，但在受害者离世后，罪名改为谋杀。据了解，男子待业并与父母一同居住，他在被捕后坦承罪行，但尚未透露犯案动机。

龙仁东部警察署表示，事件已正式立案，调查仍在继续。

