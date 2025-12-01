Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

旧衣回收箱变夺命陷阱 德州露宿汉「头下脚上」受困亡

即时国际
更新时间：13:37 2025-12-01 HKT
发布时间：13:37 2025-12-01 HKT

美国德州哈里森县近日发生一宗涉及旧衣回收箱的致命事故，一名疑似露宿者的男子以倒立姿势受困于旧衣回收箱内，虽自行拨打电话求救，最终仍不幸丧命。

被困后自行报警

事发于11月24日凌晨时分，该名男子于大约1时36分报案，自称被卡在一个回收箱内，呼吸困难，疑似以头朝下伸入箱体后，箱盖反扣将他困在狭窄空间中，倒立姿势导致胸腔受压，无法正常呼吸。

救护人员接报后到场救援。Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4/fb
救护人员接报后，于数分钟抵达，立即尝试救援，但男子已当场证实死亡。

胸腔受压 无法呼吸

警方表示，初步研判男子可能为无家可归者，现场无他杀迹象，将调查是否因箱体上方防盗结构向内压缩，加上受困时恐慌反应，令情况急速恶化，最终导致男子死亡。

设置捐衣箱的慈善组织「希望之臂」（Arms of Hope）也发声明表示哀悼，强调正全力配合调查。

近年第3宗类似事故

今次事件已是近年休斯敦地区第3次有人受困捐赠箱。今年6月，一名男子在试图撬开捐衣箱时身亡；2022年4月，另一名女子因替孩子取衣被卡住，但最终由消防员成功救出。

警方呼吁，捐衣箱具有防盗与单向投入功能，要求民众不要随意靠近，更不要伸手或尝试取物，以免惨剧重演。

