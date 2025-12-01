雅加达下令禁卖狗肉 引发食客反弹 爱护动物组织：里程碑

印尼首都雅加达正式宣布，将全面禁止贩卖供食用的狗与猫等具疯狗症风险的动物，并给予6个月缓冲期，引发当地食客反弹。有民众竟高喊「上帝创造牠就是让人吃的」，批评政府不应一刀切，让这项在部分族群间流传多年的饮食习惯面临消失危机。不过，爱护动物组织则形容这项政策是里程碑。

雅加达是全球少数仍能看到狗肉、猫肉交易的城市之一，虽然穆斯林社群不吃狗肉，但在印尼部分族群中，狗肉被视为能「治疗登革热」的偏方，还有人认为是社区的传统食物。

有大量野狗从疯狗症流行的西爪哇被运往雅加达。法新社

雅加达收容所内的小狗。美联社

雅加达仍有19家餐厅提供狗肉料理。美联社

36岁的食客胡塔加奥（Alfindo Hutagaol）受访时直言，根本不应该禁止，「上帝创造牠，就是让人吃的。不要只看负面，也要看到它的好处」。

无狗肉联盟：狗肉交易残忍

爱护动物组织则形容这项政策是里程碑。印尼「无狗肉联盟」（DMFI）多年以来积极游说，希望禁止狗肉交易，认为这不仅残忍，也可能造成疯狗症传播。

DMFI指出，虽然大部分印尼人不吃狗肉，但仍有大量野狗从疯狗症流行的西爪哇被运往雅加达，估计一年多达约9500只。

农业部：有助杜绝疯狗症

雅加达农业部门表示，首都自2004年起即为「狂犬病无疫区」，今次禁令正是为了维持这项纪录。虽然狗肉不再常见于市场或餐厅，但全市仍有19家餐厅提供相关料理，至少2座屠宰场持续运作，显示黑市需求依然存在。

当局坦言，要改变某些社群长期的饮食文化「并不容易」，但仍期盼透过宣导逐步降低交易量。

民众忧狗肉交易地下化

然而，也有民众担心禁令推行后，狗肉将更加地下化、价格飙高，甚至形容现在买狗肉就像在找毒品。另有人忧心，若禁令强力执行，想吃狗肉的人可能转向街头流浪狗，反而衍生新的公共安全问题。

雅加达政府表示，未来将加强宣导并制定更细部的罚则，包含书面警告、停业，甚至吊销执照等。至于被查扣的动物如何安置，官方尚未提出完整方案。

这项禁令虽只限于雅加达，但外界认为，可能成为印尼其他地区的参考范例，牵动全国狗肉市场的未来发展。