瑞士公投 | 女性强制服兵役与富人气候税遭否决

更新时间：11:18 2025-12-01 HKT
瑞士选民周日以压倒性票数否决2项提案，分别是以全民强制公民义务取代现行的男性强制兵役制，要求女性也要参加国防、民防或其他形式的国家服务；另一项则是向超级富豪征收气候税。

全国26州最终公投结果显示，选民否决上述引发广泛讨论的倡议。所谓的「公民义务」提案主张，每名瑞士公民，不论性别，都必须加入军队或以文职身分履行兵役；但此案遭到全国84%的选民否决。

瑞士选民反对强制女性服兵役。美联社
官方结果显示，另一项名为「为了未来倡议」的提案，主张对超过5000万瑞士法郎（约4.8亿港元）的个人捐赠或遗产征收新的气候税，结果也被超过78%的选民否决。气候税预定用于应对气候变化的影响，并帮助瑞士实现其到2050年温室气体净零排放的目标。

瑞士政府与国会均反对

瑞士政府与国会反对这2项提案，认为它们将造成巨额成本并可能危及经济。瑞士政府指出，虽然强制女性服兵役可能被视为迈向性别平等的一步，但这一想法会给许多女性带来额外负担，尤其她们已经承担了大部分无偿的育儿及家务劳动。

瑞士政府也反对对大额捐赠或遗产征收气候税的提案，认为该提案一旦通过，可能会促使约2500名富有瑞士人迁居他处。

近期民调也显示这些提案通过的机会渺茫，但这次投票的否决幅度之大仍令人惊讶。

