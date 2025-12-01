白宫网站设「违规媒体耻辱榜」

白宫上周五在官网推出新的专区，公开批评及列出其认为报道不实的媒体机构和记者，并设立「违规媒体耻辱榜」 ，这是总统特朗普（Donald Trump）对媒体长期攻势的升级。

专区页面顶端写着：「误导、偏见、揭露」，点名《波士顿环球报》、哥伦比亚广播公司（CBS）新闻网、《独立报》为「本周媒体违规者」，指控他们曲解特朗普对6位民主党议员的评论。这6位议员曾呼吁军人不要服从非法命令。网站同时设有「违规媒体耻辱榜」，包括《华盛顿邮报》、CBS新闻网、CNN、MSNBC（现更名为MS Now）。访客可搜索文章资料库，并看到撰文记者姓名。每篇报道都有「立场偏颇」、「行为不当」或「左翼疯狂言论」等分类标签。