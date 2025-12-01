美乌佛罗里达州展开新一轮和平会谈　卢比奥：期待进得更多进展

美国与乌克兰周日在美国佛罗里达州展开新一轮和平谈判，就美方提出的停战框架再度商讨。美国国务卿卢比奥在会前表示，相信会谈能为结束逾三年的俄乌战争「取得更多进展」。

会谈在迈阿密名为「贝壳湾（Shell Bay」的私人会所举行，乌克兰国家安全与国防委员会秘书乌梅洛夫（Rustem Umerov）为新首席谈判代表，接替因卷入国内能源贪腐丑闻而辞职的总统办公室主任叶尔马克（Andriy Yermak）。乌梅洛夫在会上以英语感谢美方支持，表示：「美国正在听我们的声音、支持我们，并与我们并肩同行。」

美方代表除卢比奥外，亦包括特使威特科夫及特朗普女婿库什纳（Jared Kushner）。威特科夫预料将于本周稍后与俄方谈判代表会面。

美乌佛罗里达州展开新一轮和平会谈。路透社

乌克兰总统泽连斯基早前已表明，面对俄军持续在前线推进、国内又出现重大贪腐调查，他仍不会接受「坏协议」，强调任何协议必须确保乌克兰主权与长远安全。

乌方在较早前的日内瓦会谈中已向美方提交反建议，反对部分「对俄让步」的条款，尤其是领土与军力限制。乌克兰第一副外长基斯利察（Sergiy Kyslytsya）周日在 X（前 Twitter）撰文称，当前局势如天气般「高度混乱」，但强调乌方会在谈判桌上尽力维护国家利益。