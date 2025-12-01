美乌佛州会谈结束 鲁比奥：具建设性 特朗普：俄乌达协议「很有可能」

最新一轮美乌会谈周日在佛州举行，历时约4小时。美国国务卿鲁比奥在会后指出，会谈「非常具建设性」，但仍有许多工作要做。而美国总统特朗普感到乐观，认为俄乌达成协议「很有可能」，但他同时警告，席卷基辅政府的腐败丑闻不利于达成协议。特朗普的特使维特科夫周一将前往莫斯科，预计周二与俄罗斯总统普京会晤。

美特使赴莫斯科晤普京

特朗普在总统专机「空军一号」上告诉记者，乌克兰确实面临一些棘手的小问题，他指的是最近迫使乌克兰总统泽连斯基解雇其幕僚长兼首席谈判代表叶尔马克的腐败调查，「但谈判正在进行中，而且进展顺利，我认为我们很有可能达成协议」。叶尔马克住家遭到反贪调查人员搜查后，泽连斯基于11月28日宣布他已辞职。

而美国总统特使维特科夫和特朗普的女婿库什纳周一将前往莫斯科就乌克兰问题进行会谈，预计将于周二与俄罗斯总统普京会晤。乌克兰总统泽连斯基周一将赴巴黎与法国总统马克龙会晤。

最新一轮美乌会谈周日在佛州举行，历时约4小时。法新社

特朗普认为俄乌很有可能达成协议。美联社

美乌佛罗里达州展开新一轮和平会谈。路透社

美国特使维特科夫周一将前往莫斯科，就乌克兰问题与俄罗斯总统普京进行会谈。美联社

鲁比奥：仍有大量工作要做

美乌代表团周日围绕美方提出的俄乌「和平计划」在佛州举行约4小时会谈。美国国务卿鲁比奥说，双方在日内瓦会谈基础上又取得一些进展，但「有更多工作要做」。

鲁比奥走出会场时向媒体表示，谈判「微妙、复杂」，涉及诸多变动的环节，「另一方显然必须参与进来，成为方案的一部分」。他表示，围绕「和平计划」的相关谈判将在未来几天继续进行。

鲁比奥说，美方「清醒地认识到」达成和平协议的难度，美乌的共同愿景是不仅要「结束这场战争」，还要确保乌克兰未来「长期繁荣」。他同时表示，美方一直与俄方有不同程度的接触，「也相当了解他们的观点」。

乌方：谈判艰难但富有成效

乌方代表团团长、国家安全与国防委员会秘书乌梅洛夫在社交媒体发文称，美乌在佛州的这场谈判「艰难但富有成效」。

乌梅洛夫表示，他已向总统泽连斯基汇报会谈结果。乌方在推动实现公正、有尊严的和平以及拉近乌美立场方面取得进展，乌方关于「安全、主权和可靠和平」的主要目标保持不变，得到美方认同。接下来，乌美双方仍然有大量工作要做，将磋商和协调在乌克兰实现和平的后续步骤。

泽连斯基在社交媒体发文说，当天的谈判「具有建设性」，对所有议题都进行了坦诚讨论，「以确保乌克兰主权和国家利益」。