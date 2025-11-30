Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

MTV年全球音乐频道 年底停播

即时国际
更新时间：19:05 2025-11-30 HKT
发布时间：19:05 2025-11-30 HKT

全球音乐电视频道MTV，难抵串流平台及社交媒体举起，宣布年底陆续关闭国际音乐频道，终结曾引领全球音乐潮流的逾44年历史。

法新社报道，目前由美国媒体巨擘Paramount Skydance拥有的MTV，于1981年启播，当时引领全球音乐与流行文化潮流。

不过，在串流平台及社交媒体冲击下，MTV在英国、欧洲的频道会在未来数月停播。法国、德国、波兰、澳洲及巴西等地的相关频道亦将于年底停播。

曼彻斯特大学萤幕研究教授费尔克拉夫（Kirsty Fairclough）指，YouTube及TikTok等平台，彻底改变网民娱乐方式，受众对音乐影像的追求也要「即时」及具「互动」性，再难吸引观众在电视前静心收看。

据英国收视调查机构Barb数据，MTV Music于2025年7月仅覆盖约130万英国家庭，远低于2001年逾1000万户。

Paramount与Skydance合并后持续削减开支，上月已裁员1000人，现时亦正评估其他有线电视资产。部分MTV音乐频道仍会在美国继续播放，英国则仅保留主频道MTV HD，但主打娱乐节目，音乐内容大幅减少。

 

 
 

