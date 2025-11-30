Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国著名剧作家史托巴德逝世 享年88岁

即时国际
更新时间：18:05 2025-11-30 HKT
发布时间：18:00 2025-11-30 HKT

享誉全球的英国剧作家史托巴德（Sir Tom Stoppard）于上周六在多塞特郡寓所在家人相伴下安详辞世，享年88岁。英国国王查理斯三世和王后卡米拉发表声明，赞扬他是「英国最伟大的作家之一」。

史托巴德因电影《莎翁情史》的剧本获奥斯卡奖和金球奖，其代表作包括《君臣人子小命呜呼》（Rosencrantz and Guildenstern are Dead），这出荒诞主义悲喜剧是以英国文豪莎士比亚经典剧作「哈姆雷特」的两位配角为主题。他创作的著名舞台剧还包括《真情》（The Real Thing）。这位剧作家以其探讨哲学和政治主题的作品，六十多年来深受观众喜爱，世界各地的人们纷纷向他致敬。

英国国王与王后带头悼念

国王查理斯三世和王后卡米拉引用史托巴德的名句作悼念：「把每一个离去看作进入另一个世界的入口」。米克·贾格尔爵士在社交媒体上发文悼念他是「最喜欢的剧作家」，「他给我们留下了气势恢宏、充满智慧与趣味的作品。我会永远怀念他。」

1997年，史托巴德获已故英女王颁授爵位以表彰其文学贡献。西区剧院将于12月2日晚上7时熄灯两分钟以示悼念。

