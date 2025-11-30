摩尔多瓦抗议俄罗斯无人机闯领空

摩尔多瓦政府周三召见俄罗斯驻地大使奥泽罗夫（Oleg Ozerov），就俄罗斯无人机频繁侵入其领空提出严厉抗议，并敦促莫斯科采取措施防止类似事件重演。



根据摩尔多瓦外交部声明，周二有六架俄罗斯无人机入侵其领空，构成「严重侵犯主权」和「直接威胁地区安全」。其中一架重18公斤的无人机在乌克兰边境附近的弗洛雷什蒂村屋屋顶著陆，另一架穿越摩尔多瓦领空后飞往罗马尼亚。事件引发罗马尼亚和德国的北约战机升空应对，创下无人机深入罗马尼亚领空的纪录。

俄方暗示摩尔多瓦作假

俄大使奥泽罗夫质疑事件的真实性，暗示摩尔多瓦在制造「虚假旗帜事件」以恶化双边关系。他指无人机著陆时完好无损，并声称俄摩关系已跌至历史低点。俄罗斯指控摩尔多瓦煽动反俄情绪。



摩尔多瓦上周才向奥泽罗夫提出类似投诉。两国关系持续恶化，已相互驱逐外交官，最近一次发生在4月。值得注意的是，奥泽罗夫驻摩超过一年，至今仍未获邀向总统桑杜正式递交国书。亲欧盟的摩尔多瓦夹在乌克兰和欧盟成员国罗马尼亚之间，在俄乌冲突中成为地缘政治焦点。