教宗获记者赠儿时偶像棒球棒 笑问：「怎样带过安检？」

即时国际
更新时间：14:49 2025-11-30 HKT
发布时间：14:49 2025-11-30 HKT

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）正在土耳其访问，而在飞往土耳其的航班上他收到记者送赠的礼物，是属于他支持的棒球队其中一位前队员的棒球棍，他幽默地问道：「你是怎么把这个带过安检的？」

原属记者传家宝

美媒《CBS》报道，这次出行梵蒂冈记者团共有81人，教宗在航行期间向各人致意，记者也向教宗送小礼物表示敬意。

《CBS》记者利夫赛（Chris Livesay）准备的礼物是一支球棒，并向教宗介绍它曾属于白袜队传奇人物、并入选名人堂的二垒手福克斯（Nellie Fox），他的职业生涯正值教宗的童年时期。良十四世在美国芝加哥出生，是美国职业棒球大联盟白袜队的球迷。当利夫赛向教宗展示球棒末端的字母和数字，教宗立即表露惊喜的神情。

利夫赛也解释，这支球棒原是家族的家传之物，他的表兄弟海斯（Jim Hayes）决定转赠予教宗。

除了球棒，其他美国记者也为教宗送上南瓜馅饼及胡桃馅饼庆祝感恩节，教宗也祝贺道「祝美国人感恩节快乐！」他也向记者强调真实新闻的重要性，提及「团结」是他土耳其与黎巴嫩之行的目的。

 
 

