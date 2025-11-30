Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金正恩偕金主爱「父女装」出席纪念活动 称空军有新任务

更新时间：14:20 2025-11-30 HKT
发布时间：14:20 2025-11-30 HKT

北韩最高领导人金正恩上周五（28日）偕同女儿金主爱出席空军80周年纪念活动，表示空军将有更多资源执行未来的新任务。这次活动是金主爱时隔约90天再度公开露面，打消外界对她长时间消失或失权的猜测。

上月缺席党活动引猜测

综合外媒引述朝鲜中央通信社今天（30日）的消息，金正恩表示北韩空军「将被赋予新的战略军事资产，同时也将承担新的重大任务」。虽然他没有具体说明，但外界认为北韩或有提高军事作战能力的计划。

同行的还有其女金主爱，她自从9月随父出访北京后便没有露面。此次参加活动她身穿与金正恩相似的黑色皮衣，北韩官媒也以「尊敬的子女」称呼她。她自2022年11月18日首次公开出席洲际弹道飞弹（ICBM）「火星-17」型试射现场后，一直被国外学者和媒体认为或许她就是金正恩选定的「接班人」。

但上月10日北韩邀请中俄代表和越南领导人出席朝鲜劳动党创建80周年纪念活动，同场并没有金主爱的身影，部分南韩媒体和脱北者YouTube频道猜测有机会因为她「太显眼」而被排除重大活动以外，或者跟其姑姑金与正发生权力斗争相关。但随著金主爱出席是次典礼，外界认为她受重视的地位已再次巩固。

