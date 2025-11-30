以巴冲突｜加沙死亡人数突破7万 联合国：数据可信

巴勒斯坦武装组织哈马斯辖下的加沙走廊衞生部（Gaza Health Ministry）今天公布数据，持续两年多的加沙战争死亡人数已突破7万人。

联合国表示数据可信

《路透社》引述消息，本月27日以来加沙死亡人数新增301人，累计达到70100人。最新公布的301人中有两人死于以色列近日的空袭，其余死者则是被埋于倒塌的建筑物下，直到最近才得以确认身份。联合国指这项数据有可信度，并在报告中经常引用加沙走廊衞生部发表的数字。

以色列军方暂时没有对报告做出回应，并一直坚称在战争中没有将平民作为攻击目标。而以色列官员则质疑数据的真确性，认为哈马斯夸大事实，哈马斯否认指控。

自首阶段停火协议签订以来，以哈双方多次控诉对方违反协议，同时也出现多次小规模袭击，造成更多伤亡。