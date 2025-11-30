教宗良十四世访蓝色清真寺 鞠躬致意未祈祷

罗马天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）访问土耳其，昨日（29日）到访伊斯坦堡的「蓝色清真寺」。他鞠躬致意，但没有像之前到访的教宗一样在寺内祈祷。他也在伊斯坦堡主持弥撒圣祭，并将在黎巴嫩鲁特海滨为灾难死伤者祈祷。

主张「反思和聆听」

综合外媒报道，良十四世自5月上任以来首次到访伊斯兰教礼拜场所，是在2014年的教宗方济各和2006年的教宗本笃十六世之后第三位到访「蓝色清真寺」的教宗。梵蒂冈官方声明表示，良十四世「本著反思和聆听的精神，对这处场所和在此祈祷的信众的信仰怀有深深的敬意」。

教宗良十四世同日也在土耳其时间下午5点主持弥撒圣祭，大约4千名教友参加。他发表演说，称「如今正处于全球冲突加剧的阶段，我们绝不能屈服于此，人类未来岌岌可危」。他批评「践踏正义与和平的野心与选择」促使战争，资源无法用于解决贫穷、饥饿、或保护环境等重大议题。

此次出访，他将完成已故教宗方济各原订的行程，在结束土耳其行程后将前往黎巴嫩，并在鲁特海滨举行弥撒。该地在2020年发生港口爆炸，教宗将为200多名罹难者和7000多名伤者祈祷。