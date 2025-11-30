俄乌战争｜美乌周日会晤商讨和平方案 泽连斯基料即将敲定

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）指，国安与国防委员会主席乌梅罗夫（Rustem Umerov）已率领乌方代表团前往美国与美方代表商讨和平方案的详情，他预料今天（30日）能大致敲定。

泽连斯基明见马克龙

泽连斯基在社交媒体上表示，乌梅洛夫及代表团已经向他表示「迅速且具体地拟定结束战争所需步骤」是此次讨论的目的。《路透社》引述消息，美方代表包括美国国务卿鲁比欧（Marco Rubio）、总统特使魏特科夫（Steve Witkoff）和特朗普（Donald Trump）的女婿库什纳（Jared Kushner），双方将在佛罗里达州会晤。

同时，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）也确定在周一（12月1日）在巴黎会见泽连斯基。消息人士透露，两人会晤的目标是讨论如何「达成公正及持续的和平」。

法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）表示：「只要（俄罗斯总统）普京（Vladimir Putin）放弃透过先征服乌克兰进而重建苏联帝国的幻想，和平触手可及。」他警告，若俄罗斯不愿意停火，欧洲将实施新一轮制裁，影响俄罗斯经济及令乌克兰得到更多支持。