Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄乌战争｜美乌周日会晤商讨和平方案 泽连斯基料即将敲定

即时国际
更新时间：09:30 2025-11-30 HKT
发布时间：09:30 2025-11-30 HKT

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）指，国安与国防委员会主席乌梅罗夫（Rustem Umerov）已率领乌方代表团前往美国与美方代表商讨和平方案的详情，他预料今天（30日）能大致敲定。

相关新闻：乌克兰反贪｜泽连斯基痛失左右手叶尔马克 和平谈判增变数

泽连斯基明见马克龙

泽连斯基在社交媒体上表示，乌梅洛夫及代表团已经向他表示「迅速且具体地拟定结束战争所需步骤」是此次讨论的目的。《路透社》引述消息，美方代表包括美国国务卿鲁比欧（Marco Rubio）、总统特使魏特科夫（Steve Witkoff）和特朗普（Donald Trump）的女婿库什纳（Jared Kushner），双方将在佛罗里达州会晤。

同时，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）也确定在周一（12月1日）在巴黎会见泽连斯基。消息人士透露，两人会晤的目标是讨论如何「达成公正及持续的和平」。

相关新闻：俄乌战争｜「影子船队」2油轮遇袭沦火球 乌出动无人艇重创俄石油出口

法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）表示：「只要（俄罗斯总统）普京（Vladimir Putin）放弃透过先征服乌克兰进而重建苏联帝国的幻想，和平触手可及。」他警告，若俄罗斯不愿意停火，欧洲将实施新一轮制裁，影响俄罗斯经济及令乌克兰得到更多支持。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜128死83伤 150人未能联络 一男涉意图煽动被捕
突发
8小时前
大埔宏福苑五级火｜网上设关注组发起联署 男子涉借火灾意图煽动 遭警方国安处拘捕
大埔宏福苑五级火｜网上设关注组发起联署 男子涉借火灾意图煽动 遭警方国安处拘捕
突发
12小时前
《善心满东华》过百艺人默哀1分钟 汪明荃神情哀伤夏韶声吁永不放弃 惹哭戴祖仪罗毓仪
《善心满东华》过百艺人默哀1分钟 汪明荃胡枫神伤哀伤 《永不放弃》惹哭戴祖仪罗毓仪
影视圈
12小时前
MAMA 2025丨周润发白发黑装压轴现身 三语请观众起立 哽咽盼全场悼念火灾死难者
MAMA 2025丨周润发白发黑装压轴现身 三语请观众起立 哽咽盼全场悼念火灾死难者
影视圈
13小时前
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契｜Juicy叮
时事热话
19小时前
大埔宏福苑五级火｜宏昌阁租客疑遭业主冒领灾民资助 麦美娟解话：业主或租户均符合资格申请
大埔宏福苑五级火｜租客控诉疑遭业主冒领灾民资助 麦美娟澄清：业主或租户均符合资格申请
社会
17小时前
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
影视圈
2小时前
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛｜Juicy叮
时事热话
23小时前