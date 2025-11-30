印尼苏门答腊暴雨引发洪水山泥倾泻 死亡人数增至303人 279人失踪

印尼国家减灾署（BNPB）周六（29日）表示，受热带气旋带来的连日暴雨影响，苏门答腊岛多地爆发洪水及山泥倾泻，死亡人数急升至 303 人，较早前公布的 174 人大幅增加，另仍有 279 人失踪。

印尼、马来西亚及泰国过去一周均受气旋引发的暴雨侵袭，马六甲海峡更罕见形成热带风暴，导致多地灾情严重。

印尼国家减灾署署长苏哈里扬托指，约有 8 万人被紧急疏散，在苏门答腊岛北部 3 个省分仍有大量灾民被困。北部地区是今次灾情最严重区域，多条道路被冲毁，通讯基础设施亦遭破坏，救援队需出动直升机运送物资。

他表示：「我们正在努力打通从北塔帕努里到锡博尔加（位于北苏门答腊省）的道路，这条路段已经连续三天与外界隔绝，情况最为严重」。军方将于周日增援灾区协助救灾。在灾情严重的中央塔帕努里地区，部分灾民因缺乏物资曾试图抢夺补给物资。

另外，马六甲海峡另一边的泰国亦受暴雨侵袭。泰国政府发言人 Siripong 表示，南部洪灾死亡人数已增至 162 人，较早前的 145 人再有上升。