新华社报道，美国总统特朗普周六（29日）在社交媒体发文称，委内瑞拉上空及周边空域「被视为全面关闭」。

特朗普在帖文中表示，「致所有航空公司、飞行员、毒贩和人口贩子：请将委内瑞拉上空及其周边空域视为全面关闭」。

美国联邦航空局此前向多家重要航空公司发出警告称，鋻于「安全局势恶化」以及「委境内和周边军事活动加强」，任何民航客机飞越委领空都会「面临危险境况」，各航司需「谨慎行事」。委内瑞拉政府周三晚上发布公报，宣布正式撤销6家外国航空公司的运营特许权，理由是这些公司配合美国对委行动，单方面停飞航线。

特朗普称委内瑞拉上空及周边空域「被视为全面关闭」 。美联社

近期，美国以「缉毒」为由，在委内瑞拉附近加勒比海域部署多艘军舰，对委施压。9月初以来，美军已在加勒比海和东太平洋击沉超过20艘美方指称的「贩毒船」，造成80余人死亡。美国缉毒署近年报告则显示，委内瑞拉并非流入美国的毒品主要来源地。委内瑞拉政府多次指责美国意图通过军事威胁在委策动政权更迭，并在拉美进行军事扩张。特朗普27日称，美国可能「很快」采取行动，通过陆路打击委内瑞拉「毒贩」。