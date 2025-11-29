平壤咖啡厅神复制高级星巴克 消费100美元可换Labubu公仔惹热议

一名长期往返中国内地与北韩的印尼华侨Sally Yin，在X平台分享她的平壤日常。日前她介绍北韩高级商场的一间奢华咖啡馆，装潢激似星巴克高端门店「星巴克臻选」（Starbucks Reserve）。顾客喝着咖啡看书或用笔电，气氛跟首尔、纽约等大城市没两样。而最令网友感兴趣的，是人气公仔拉布布（Labubu）竟已红到北韩，消费累积「购买券」可以换Labubu公仔。

位于乐浪区高级商场

Sally Yin在X贴出多张照片，介绍这间位于平壤市高级商场「乐浪爱国金刚馆」内的咖啡厅。店内气氛和摆设令人联想到星巴克旗下的高端门市「星巴克臻选」。同一个商场内还有极似IKEA的家具店，高级商场早前引发了有关北韩新一代消费文化的讨论。

照片显示，「北韩版星巴克臻选」使用大量原木家具与皮革座椅，搭配低色温灯光营造沉稳氛围，墙面架上摆有书籍与饮品宣传照，例如冰美式和草莓拿铁等常见咖啡品项，看起来颇具现代感。店内也有许多客人坐在桌旁谈天，与一般城市咖啡馆的氛围无异。

花费778港元可换Labubu

引起讨论的焦点则是「拉布布购买券」制度。店内公告，店内点咖啡的顾客可以用1美元买一张券，未消费饮品者则3美元一张。当累积到100张券便可以换取一只Labubu，经换算顾客至少要消费100美元（约778港元）的咖啡，才可获得有机会获得Labubu。

Sally Yin表示，这间咖啡厅过去也曾推出抽盲盒活动，如今再以集点方式吸引顾客消费，「要得到一只拉布布竟然得喝100美元的咖啡，真的很惊人」。在北韩平均收入仍有限的背景之下，如此高价的消费门槛让不少网友感到意外。

这间平壤咖啡厅曾被《纽约时报》等海外媒报道，被指完整复制星巴克臻选，就连店名也是「未来臻选（Mirae Reserve）」。星巴克强调并未在北韩开设任何门市，也和该店无合作关系。

3杯咖啡要价近200港元

曾在该店消费的中国籍学生今年8月受访时透露，自己喝了3杯咖啡花费约25美元（约195港元），直呼「平壤的物价真的不便宜」。北韩近年在特定区域加速打造精致消费空间，服务对象多半是具外汇能力的中产阶级、驻北韩外籍人士与少数当地菁英。