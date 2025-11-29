零食风波｜韩男吃公司$6朱古力批被罚赔「50倍」 上诉获清白

南韩一名男子2024年从公司冰箱拿走总价值约1050韩圜（约5.6港元）的朱古力批及吉士夹心蛋糕，结果被公司控告窃盗，判罚50万韩圜（约2666港元）。男子事后提出上诉，历经近2年法律攻防，全州地方法院上诉庭改判无罪。

事主是一名保安员。去年1月18日凌晨4时许，他从在全罗北道万州郡一间物流公司的雪柜中，取出价值450韩圜的朱古力批及600韩圜的吉士夹心蛋糕各一件。物流公司主管查看监控录像后，检举保安员盗窃。

原简易程序起诉事主坚持上法庭

鉴于窃盗金额较小，检方并未将保安员送上法庭，而是以简易程序起诉。但他坚称自己无罪，要求进行正式审判。在一审中，保安员称「经常来办公室的送货司机告诉我零食可以吃」，他表明没有偷窃的意图。另一人作证说零食是用公司信用卡或个人资金为物流公司员工购买，且「送货司机要得到物流公司员工许可才可拿走零食」。一审法庭判保安员罚款5万韩圜，金额约是零食价格的50倍。

然而案发时间是凌晨4时。送货司机作证说，他们被告知可以吃办公室的零食，并且一向会与夜班保安分享零食。上诉庭认为，零食放在走廊，容易被误会是公共资源，难以认定被告有窃盗意图。

劳工团体：《悲惨世界》情节

在无罪判决出炉之后，被告律师说，尽管诉讼过程跌宕起伏，「但我对这个结果非常感谢，我相信当事人也一样」。

这宗案件在南韩掀起舆论风波，劳工团体把这名司机比作法国经典小说《悲惨世界》中，为了喂饱手足而偷面包的尚万强（Jean Valjean）。