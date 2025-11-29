Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英强制85免签国及地区旅客入境前申请ETA 明年2月25日起执行

即时国际
更新时间：14:41 2025-11-29 HKT
发布时间：14:41 2025-11-29 HKT

英国政府宣布，明年2月25日起，来自美国、加拿大、法国、港澳台等85个毋须签证国家或地区的旅客，需要事先申请电子旅游授权ETA，但持有英国国民海外护照、即BNO的人士，毋须申请ETA。如果没有持有ETA，将无法合法入境英国，航空公司亦将在登机前检查。

申请费用164港元 BNO豁免

ETA有效期为2年，期间旅客可多次入境，每次逗留最多6个月。旅客可以透过官方ETA应用程式提交申请，费用是16英镑（约164港），大部分旅客能够在几分钟内取得审批结果，，但当局建议预留3个工作天，以应对少数需要额外审核的情况。

相关新闻：
香港BNO持有人入境英国将毋须再申请ETA  内政部：尽快修例

如果没有持有ETA，将无法合法入境英国。英国旅游局（Visit Britian）
如果没有持有ETA，将无法合法入境英国。英国旅游局（Visit Britian）

英国政府在2023年10月推出ETA，初时分阶段向免签国家推出，今年1月扩大实施范围。

有效期2年 可多次入境

英国当局表示，ETA推行初期并未严格执行，以便让旅客有充足时间适应新规定；强制实施ETA后，所有希望前往英国的旅客，必须持有ETA或电子签证，航空公司将在旅客登机前检查。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到
大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到
社会
16小时前
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
01:10
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 政府18区设吊唁处 工程公司3负责人涉误杀获准保释
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛｜Juicy叮
时事热话
3小时前
宏福苑楼价谣传恐「归零」？ 按揭业界澄清仅暂停估价 不是单位价值等于零
宏福苑楼价谣传恐「归零」？ 按揭业界澄清仅暂停估价 不是单位价值等于零
楼市动向
9小时前
大埔宏福苑五级火│灾民借长镜遥望烧毁家园 凄然落泪 经历火劫「仲住得吗?」
大埔宏福苑五级火│灾民借长镜遥望烧毁家园 凄然落泪 经历火劫「仲住得吗?」
突发
1小时前
全城哀悼「欢乐不再」！ 《欢乐满东华》今晚改办《善心满东华》网民力撑：香港人有善心
全城哀悼「欢乐不再」！ 《欢乐满东华》今晚改办《善心满东华》网民力撑：香港人有善心
影视圈
3小时前
刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸有两个老婆 曾对妈妈心生怨恨
刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸有两个老婆 曾对妈妈心生怨恨
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜菲佣火场中紧抱3个月BB 肉身守护数小时 留医 ICU未脱险
大埔宏福苑五级火｜菲佣火场中紧抱3个月BB 肉身守护数小时 留医 ICU未脱险
突发
10小时前
大埔宏福苑五级火｜房委会即时放宽按揭贷款规定 业主可延期还款即时生效
大埔宏福苑五级火｜房委会放宽未补地价业主按揭贷款规定 允延期偿还供款
社会
3小时前
前TVB吸金绿叶谈大仔患罕见病：点解偏偏选中我？ 已比预期长命 盼父子齐登极乐世界
前TVB吸金绿叶谈大仔患罕见病：点解偏偏选中我？ 已比预期长命 盼父子齐登极乐世界
影视圈
5小时前