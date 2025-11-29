英强制85免签国及地区旅客入境前申请ETA 明年2月25日起执行

英国政府宣布，明年2月25日起，来自美国、加拿大、法国、港澳台等85个毋须签证国家或地区的旅客，需要事先申请电子旅游授权ETA，但持有英国国民海外护照、即BNO的人士，毋须申请ETA。如果没有持有ETA，将无法合法入境英国，航空公司亦将在登机前检查。

申请费用164港元 BNO豁免

ETA有效期为2年，期间旅客可多次入境，每次逗留最多6个月。旅客可以透过官方ETA应用程式提交申请，费用是16英镑（约164港），大部分旅客能够在几分钟内取得审批结果，，但当局建议预留3个工作天，以应对少数需要额外审核的情况。

英国政府在2023年10月推出ETA，初时分阶段向免签国家推出，今年1月扩大实施范围。

有效期2年 可多次入境

英国当局表示，ETA推行初期并未严格执行，以便让旅客有充足时间适应新规定；强制实施ETA后，所有希望前往英国的旅客，必须持有ETA或电子签证，航空公司将在旅客登机前检查。