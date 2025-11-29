国民警卫军被杀 | 美暂停处理所有庇护申请 停发签证给阿富汗旅客

美国总统特朗普因2名国民警卫兵遭阿富汗枪手枪击，导致其中一人死亡，而强化反移民立场。美国移民当局宣布，已停止处理所有庇护审查，直到能确保所有外国人都经过最严格的审查。

隶属于国土安全部的美国国籍与移民局（USCIS）局长埃德洛（Joseph Edlow）发布上述消息。较早前，阿富汗籍男子拉坎瓦尔（Rahmanullah Lakanwal）涉嫌在华府枪击2名国民警卫兵，其中一人伤重不治。

相关新闻：

特朗普宣布暂停「第三世界」移民 痛批拜登政策为扰乱社会元凶

阿富汗籍男子拉坎瓦尔涉枪杀一名国民警卫军。美联社

特朗普宣布，政府将致力于「无限期暂停」来自所有「第三世界国家」移民。美联社

枪杀警卫军疑犯将控一级谋杀

29岁的拉坎瓦尔将面临一级谋杀指控，美国媒体指出，拉坎瓦尔曾属于「零号部队」，为美国中央情报局（CIA）支持的准军事团体，并于2021年美军撤离阿富汗之后，透过安置计划进入美国。

特朗普随即于周四（27日）宣布，政府将致力于「无限期暂停」来自所有「第三世界国家」移民，好让美国制度能够全面恢复。

被问及哪些国籍会受影响时，国土安全部出示一份19国名单，其中包含阿富汗、古巴、海地、伊朗、缅甸等国。

同时，国务卿鲁比奥也表示，美方已经暂时停发签证给所有阿富汗籍旅客。他说：「美国最重要的优先事项，就是保护国家与人民。」

联合国吁美保障正当审查

联合国各机构则呼吁华府，应该继续允许寻求庇护者进入美国，并保障正当的审查。

联合国人权办公室发言人劳伦斯在瑞士日内瓦的记者会，就特朗普的发言回应说：「他们有权依国际法获得保护，而且应该享有正当审查程序。」

联合国难民署发言人卞毓贞（Eujin Byun）也表示：「当需要庇护的人抵达某国领土时，他们必须接受正当的庇护审查，且须能进入该国领土。」

她也指出，绝大多数难民在寻求庇护国都是守法的社区成员。