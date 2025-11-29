Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

国民警卫军被杀 | 美暂停处理所有庇护申请 停发签证给阿富汗旅客

即时国际
更新时间：13:12 2025-11-29 HKT
发布时间：13:12 2025-11-29 HKT

美国总统特朗普因2名国民警卫兵遭阿富汗枪手枪击，导致其中一人死亡，而强化反移民立场。美国移民当局宣布，已停止处理所有庇护审查，直到能确保所有外国人都经过最严格的审查。

隶属于国土安全部的美国国籍与移民局（USCIS）局长埃德洛（Joseph Edlow）发布上述消息。较早前，阿富汗籍男子拉坎瓦尔（Rahmanullah Lakanwal）涉嫌在华府枪击2名国民警卫兵，其中一人伤重不治。

相关新闻：
特朗普宣布暂停「第三世界」移民 痛批拜登政策为扰乱社会元凶

阿富汗籍男子拉坎瓦尔涉枪杀一名国民警卫军。美联社
阿富汗籍男子拉坎瓦尔涉枪杀一名国民警卫军。美联社
特朗普宣布，政府将致力于「无限期暂停」来自所有「第三世界国家」移民。美联社
特朗普宣布，政府将致力于「无限期暂停」来自所有「第三世界国家」移民。美联社

枪杀警卫军疑犯将控一级谋杀

29岁的拉坎瓦尔将面临一级谋杀指控，美国媒体指出，拉坎瓦尔曾属于「零号部队」，为美国中央情报局（CIA）支持的准军事团体，并于2021年美军撤离阿富汗之后，透过安置计划进入美国。

特朗普随即于周四（27日）宣布，政府将致力于「无限期暂停」来自所有「第三世界国家」移民，好让美国制度能够全面恢复。

被问及哪些国籍会受影响时，国土安全部出示一份19国名单，其中包含阿富汗、古巴、海地、伊朗、缅甸等国。

同时，国务卿鲁比奥也表示，美方已经暂时停发签证给所有阿富汗籍旅客。他说：「美国最重要的优先事项，就是保护国家与人民。」

联合国吁美保障正当审查

联合国各机构则呼吁华府，应该继续允许寻求庇护者进入美国，并保障正当的审查。

联合国人权办公室发言人劳伦斯在瑞士日内瓦的记者会，就特朗普的发言回应说：「他们有权依国际法获得保护，而且应该享有正当审查程序。」

联合国难民署发言人卞毓贞（Eujin Byun）也表示：「当需要庇护的人抵达某国领土时，他们必须接受正当的庇护审查，且须能进入该国领土。」

她也指出，绝大多数难民在寻求庇护国都是守法的社区成员。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到
大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到
社会
16小时前
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
01:10
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 政府18区设吊唁处 工程公司3负责人涉误杀获准保释
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛｜Juicy叮
时事热话
3小时前
宏福苑楼价谣传恐「归零」？ 按揭业界澄清仅暂停估价 不是单位价值等于零
宏福苑楼价谣传恐「归零」？ 按揭业界澄清仅暂停估价 不是单位价值等于零
楼市动向
9小时前
大埔宏福苑五级火│灾民借长镜遥望烧毁家园 凄然落泪 经历火劫「仲住得吗?」
大埔宏福苑五级火│灾民借长镜遥望烧毁家园 凄然落泪 经历火劫「仲住得吗?」
突发
1小时前
全城哀悼「欢乐不再」！ 《欢乐满东华》今晚改办《善心满东华》网民力撑：香港人有善心
全城哀悼「欢乐不再」！ 《欢乐满东华》今晚改办《善心满东华》网民力撑：香港人有善心
影视圈
3小时前
刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸有两个老婆 曾对妈妈心生怨恨
刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸有两个老婆 曾对妈妈心生怨恨
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜菲佣火场中紧抱3个月BB 肉身守护数小时 留医 ICU未脱险
大埔宏福苑五级火｜菲佣火场中紧抱3个月BB 肉身守护数小时 留医 ICU未脱险
突发
10小时前
大埔宏福苑五级火｜房委会即时放宽按揭贷款规定 业主可延期还款即时生效
大埔宏福苑五级火｜房委会放宽未补地价业主按揭贷款规定 允延期偿还供款
社会
3小时前
前TVB吸金绿叶谈大仔患罕见病：点解偏偏选中我？ 已比预期长命 盼父子齐登极乐世界
前TVB吸金绿叶谈大仔患罕见病：点解偏偏选中我？ 已比预期长命 盼父子齐登极乐世界
影视圈
5小时前