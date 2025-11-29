Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美打击毒船内幕曝光 传防长下格杀令 美军二度攻击炸死幸存者

即时国际
更新时间：11:47 2025-11-29 HKT
发布时间：11:47 2025-11-29 HKT

美国《华盛顿邮报》周五引述知情人士报道，美国总统特朗普政府9月2日针对千里达对开海面疑似毒船展开军事行动、发动首波攻击时，监督该次行动的特战指挥官为遵从国防部长赫格塞思的口头指示，下令进行第2次打击，2名幸存者随后被炸得粉碎。其中一名知情人士说，赫格塞思的命令是「杀死所有人」。另一方面，《纽约时报》指，特朗普上周五曾与委内瑞拉总统马杜罗通话，商讨在美国会晤的可能性。

传特朗普马杜罗上周通话

华邮引述2名知情人士指，在9月2日的打击行动中，美方监视飞机追踪一艘船的时间越久，指挥中心的情报分析员就越相信船上11人正运载毒品，赫格塞思下达口头指令后，一枚导弹呼啸而过，击中船只，整艘船陷入火海。

美军打击疑似毒船行动中，传出要执行防长的格杀令，杀死船上所有人。路透社
在美军攻击疑似毒船行动中，赫格塞思被传曾下达格杀令。路透社
美航母福特号战斗群正在加勒比海部署。路透社
美军战机在福特号上进行飞行训练。路透社
指挥官透过无人机直播画面观察数分钟，却在浓烟散去时惊见2名生还者。为遵从赫格塞思的口头指示，指挥官下令进行第2次打击，2人最终在水中遭炸死。

The Intercept最先报道有生还者在第2次打击中丧命。4名直接知情人士向华邮表示，隶属美国联合特种作战司令部（JSOC）指挥的菁英反恐小组海豹6队领导该次攻击，时任JSOC司令布拉德利（Frank M. Bradley）则在北卡罗来纳州布拉格堡负责监督行动。

未公开格杀影片

2名知情人士透露，布拉德利在安全电话会议上表示，生还者仍是合法目标，因为他们理论上可能呼叫其他毒贩前来接应他们及其货物，并下令执行第2次打击，以履行赫格塞思的格杀令。总统特朗普当晚发布经过删减的29秒影像，显示无人机监视攻击过程，但未包含随后对生还者的第2次攻击。

一名观看直播的知情人士指，如果公开当时2名生还者被击毙的影片将震惊外界。

布拉德利6月即获提名晋升上将并派任美国特种作战司令部（USSOCOM）司令，10月3日正式接任，统管军中各精英单位。

赫格塞思的命令过去从未被揭露，令这场针对疑似毒船的致命扛击行动增添新的争议。3名知情人士指出，作战规范在此次事件后已调整为「若疑似毒贩幸存，应予救援」。目前尚不清楚此规范何时、由谁人下达。

法律专家：或构成战争罪行

五角大楼首席发言人帕内尔发声明回应表示：「这整个叙述完全不实，瓦解毒品恐怖主义和保护国土免受致命毒品侵害的行动，取得压倒性成功。」

法律专家则指，这可能构成潜在战争罪行，因为相关法例保护毫无还击之力的人。

另一方面，《纽约时报》周五引述多名知情人士报道，总统特朗普上周曾与委内瑞拉总统马杜罗通话，双方讨论在美国会面的可能性。但报道同时指出，目前尚无2人会面的具体计划。

