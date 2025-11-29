俄威胁全面封锁WhatsApp 指拒向执法部门提供讯息

俄罗斯国家通讯监管机构称，正考虑全面封锁热门即时通讯服务WhatsApp，指责其未能有效预防犯罪，并敦促数千万用户转用本土替代应用程式Max。今年8月，俄罗斯开始限制Meta Platforms旗下WhatsApp，以及Telegram的一些通话，指控外国平台在欺诈和恐怖主义案件中拒绝向执法机关提供讯息。

WhatsApp是俄罗斯最受欢迎的2大即时通讯软件之一，另一款是Telegram。莫斯科要求这2款应用程式应执法部门要求提供资料存取权限，用于欺诈调查以及俄方所称的「恐怖主义」活动调查。

俄方指WhatsApp拒向执法部门提供讯息。路透社

WhatsApp是俄罗斯最受欢迎的即时通讯软件之一。路透社

鼓励用户转用Max

此外，俄罗斯也鼓励用户转用Max，这是一款缺乏端对端加密的本土即时通讯软件，并要求所有新智能手机和平板电脑必须预先安装该软件。人权倡议者担心，这些措施可能被用于大规模监控，并针对批评俄罗斯总统普京和乌克兰战争的人士。

俄罗斯于8月封锁WhatsApp用户的通话功能，这是其针对西方社交媒体更广泛打压行动的一部分。批评人士称，此举旨在加强政府对网络的控制。

人权倡议者忧大规模监控

俄罗斯通讯监管机构Roskomnadzor周五发声明称，除非WhatsApp完全遵守俄罗斯法律，否则将「彻底」封锁该应用程式。

拥有WhatsApp的美国科技巨头Meta回应指，俄罗斯试图封锁WhatsApp，是因为该应用程式「藐视政府侵犯民众安全通讯权利的企图」。

WhatsApp指责莫斯科试图阻止数百万俄罗斯人使用安全通讯，俄罗斯当局正在推广官方支持的应用程式Max ，批评人士称该应用程式可能被用于追踪用户。俄罗斯官方媒体则驳斥这些指控不实。