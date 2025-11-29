Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲猪瘟 | 西班牙爆非洲猪瘟疫情 对华猪肉出口全面叫停

更新时间：09:00 2025-11-29 HKT
发布时间：09:00 2025-11-29 HKT

西班牙巴塞隆拿附近发现2头野猪死亡并验出染上非洲猪瘟后，西班牙农业部宣布已暂停所有对中国猪肉出口。

这是30年来西班牙首见非洲猪瘟疫情，正值西班牙积极争取中国市场、希望提升猪肉出口市占率之际，同时中国也因反倾销调查，对欧盟猪肉产品加征关税。

非洲猪瘟｜西班牙时隔31年再现病例 对非欧盟国家出口自动暂停

中国已因反倾销调查，对欧盟猪肉产品加征关税。路透社
西班牙正积极争取中国市场、希望提升猪肉出口市占率。路透社
西班牙巴塞隆拿附近发现2头野猪死亡并验出染上非洲猪瘟。法新社
克罗地亚较早前也爆发非洲猪瘟。路透社
西班牙农粮生产卫生与动物福利总局局长加西亚（Emilio Garcia）在记者会上指出，停运措施是按近期与北京达成的双边协议实施，等中国宣告协议启动后，受非洲猪瘟影响以外地区将可恢复对中国出口。

根据西班牙农业部数据，巴塞隆拿位于加泰隆尼亚地区，这个地区占西国猪场7%左右。

法国商品研究机构Cyclope分析师希米尔（Jean-Paul Simier）说：「这并不是个好消息，自7月以来，猪肉价格已下跌2成，欧洲市场本已面临困境，最大的欧盟猪肉出口国面临亚洲、特别是中国可能实施禁运的风险。」

西班牙猪业联盟Interporc国际事务总监米格尔（Daniel de Miguel）表示，根据最近签署的协议，西班牙其他地区的猪肉业者将可继续向中国及欧盟出口产品，但如日本等其他国家可能祭出全面禁令。

