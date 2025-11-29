Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜查理斯三世向死难者致哀 赞前线英勇团结：在悲剧中看见香港的力量

即时国际
更新时间：07:24 2025-11-29 HKT
发布时间：07:24 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑五级大火造成巨大伤亡，截至目前已最少128人死亡，仍有约200人下落不明。英国国王查理斯三世今日（29日）凌晨罕有透过皇室 Facebook 专页向香港发表慰问，指他与皇后卡米拉对火灾深感难过，向死难者家属及全港市民致以最深切的哀悼，并会为港人祈祷。

皇室于香港时间今晨5时发布查理斯的讯息。他指出，宏福苑大火属「灾难性悲剧」，在这段极度痛苦的日子里，他与皇后向失去挚亲、仍在寻找家人的家庭，以及正生活在震惊和迷茫中的港人，送上最深切慰问。

查理斯同时赞扬在今次大火中展现勇气的救援人员，特别提及不畏险境、日夜搜救的消防队伍；他又称，社区在危急时刻互相扶持、伸手援助邻里，令人动容。他说：「面对如此可怕的悲剧，互相扶持是力量的源泉，而我在香港这个令人心碎的时刻也看到了这份勇气。」

英国社会近日本亦频频为宏福苑火灾表达哀悼。多个地区消防局，包括西约克郡及大曼彻斯特的消防队，周五（28日）亦在社交平台向香港致意，同时悼念在火场殉职的37岁消防员何伟豪，称其英勇精神值得致敬。

宏福苑大火震动国际社会，多国领袖、外交机构陆续发声明慰问。查理斯三世的罕见个人讯息，成为国际社会悼念香港的最新一例。

