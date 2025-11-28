青尼罗河｜埃塞俄比亚大坝乱放水 埃及批影响中下游安全

埃及指控埃塞俄比亚文艺复兴大坝（Grand Ethiopian Renaissance Dam，GERD）持续乱放水，使埃及和苏丹面临安全风险。埃及总统塞西日前警告称，埃及不会袖手旁观，埃及的水资源管理系统亦已准备好应对各种情况。

塞西：不会袖手旁观

埃及灌溉部发表声明称，11月1日至20日期间，该大坝每日平均放水量达1.8亿立方米，比历史同期平均增加近80%，导致尼罗河源头「青尼罗河」（Blue Nile）水流量持续剧烈波动。

青尼罗河流经苏丹首都喀土穆。 法新社

声明提供的大坝泄洪数据显示泄洪管理混乱，9月10日泄洪约4.85亿立方米，随后水位突然不规则上升，于9月27日达到7.8亿立方米。9月30日，大坝泄洪量又减至约3.8亿立方米，10月8日大坝关闭紧急泄洪道，导致泄洪量骤减至约1.39亿立方米。

之后当局以日均1.6亿立方米的泄洪量维持至10月20日，10月21日泄洪量又突然增加至将近3亿立方米，埃塞俄比亚再次开放紧急泄洪道，此后日均泄洪量连续10天维持在3.2亿立方米左右，直到10月31日又关闭紧急泄洪道。

声明直指这种运行方式不合理，一时为增加蓄水量减少泄洪，一时又突然释放远超实际运行所需的水量，并没按照合理的技术规范逐步泄洪。

埃塞俄比亚在与苏丹接壤的青尼罗河源头兴建复兴大坝。 路透社

埃塞俄比亚在大坝于9月落成两周后，即无预警单方面泄洪，埃及和苏丹都受到尼罗河水位上升和洪水的影响。埃及总统塞西（Abdel-Fattah El-Sisi）因此表示，面对埃塞俄比亚不负责任的大坝管理态度，并威胁到下游国家的权益，埃及不会袖手旁观。

由于埃塞俄比亚持续任意泄洪，埃及原本规划的托西卡泄洪道升级改造工程进度也受影响。埃及已在多个国际场合提出文艺复兴大坝的潜在问题。埃及政府认为，尼罗河是一条国际河流，应依照国际法管理，坚持不接受埃塞俄比亚单方面措施。