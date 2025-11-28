乌克兰反贪反到总统幕僚长 叶尔马克住家及办公室被搜后辞职

乌克兰反贪机构周五突袭搜查其总统办公室主任叶尔马克（Andriy Yermak）的住所，这一爆炸性进展令总统泽连斯基卷入的腐败丑闻雪上加霜。泽连斯基随后证实叶尔马克已辞职。

乌克兰国家反腐败局（NABU）在facebook发文宣布上述消息。NABU正在调查一宗涉案金额高达1亿美元的能源腐败丑闻，泽连斯基的商业伙伴、影视制片人明迪奇（Timur Mindich）被指控是该案主谋，但已逃离乌克兰。

NABU称，有关叶尔马克的调查行动已获授权，「将于正在进行的调查框架内开展」，很快会公布更多细节。

自泽连斯基2019年当选总统以来，叶尔马克一直是基辅第2号人物，始终陪伴在总统身边。在乌克兰抵抗俄罗斯全面入侵的过程中，他也是乌克兰与西方盟国之间重要的沟通桥梁。

近日揭发的能源贪污案已导致乌能源部长葛林丘克（Svitlana Grynchuk）和司法部长加卢申科（German Galushchenko）下台。本月初，乌克兰议员和监督机构曾要求泽连斯基解雇叶尔马克。

这项调查已演变成泽连斯基执政期间最具破坏性的国内丑闻，此际正值俄罗斯持续轰炸乌克兰以及美国向基辅施压，要求乌克兰与克里姆林宫达成一项可能对乌不利的和平协议。