Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

以巴冲突｜2巴勒斯坦男举手跪地投降仍遭枪杀 以军冷血处决画面曝光

即时国际
更新时间：17:30 2025-11-28 HKT
发布时间：17:30 2025-11-28 HKT

以色列士兵涉嫌于27日，在约旦河西岸地区杀害2名示意投降的巴勒斯坦男子。以色列军方正展开调查。

阿拉伯电视台频道播出的画面显示，当时一名26岁及一名37岁巴勒斯坦男子举起双手，甚至跪在地上，示意身上并未携带武器或爆炸装置，并在以军士兵的要求之下返回建筑物内，但随后却遭近距离枪杀。巴勒斯坦指控以色列冷血处决行径。

外媒报道，事发于约旦河西岸城镇杰宁（Jenin），26岁男子阿卜杜拉（Al-Muntasir Abdullah）和37岁男子阿萨萨（Yousef Asasa）当时从一栋建筑物内走出来。

片中，2名男子均掀起上衣、举起双手，甚至跪在地上，向以军示意身上并无武器或爆裂物，没多久便遵照以军指示返回建筑物内。2名男子作投降状，但接着枪声响起，以军士兵站在尸体附近。

以军称追捕恐袭疑犯

以色列国防军和警方发布联合声明，表示当时以色列正在追捕涉嫌投掷爆裂物、朝安全部队开火等恐怖活动的在逃人士。以军包围嫌疑人所在的建筑物，并对建筑物使用机具，2人才步出建筑物，后来以色列人员朝嫌疑人开火，「现场指挥官正在审查这起事件」。

巴勒斯坦总理办公室谴责以色列「冷血处决」2名男子，并称这是公然违反国际人道主义法的法外处决行径。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
04:07
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 当局指火警钟失效 医管局一员工遇难
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组入火场搜遗骸 凭特征遗物助辨认
01:04
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组入火场搜遗骸 凭特征遗物助辨认
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火│廉署拘7男1女 涉工程顾问、分判商及中间人 押疑犯赴「鸿毅建筑师」搜证
01:33
大埔宏福苑五级火│廉署拘7男1女 涉工程顾问、分判商及中间人 押疑犯赴「鸿毅建筑师」搜证
突发
5小时前
MAMA 2025丨朴宝剑带领全场为大埔宏福苑火灾罹难者默哀 开场气氛严肃熄灯5分钟致意
01:51
MAMA 2025丨朴宝剑带领全场为大埔宏福苑火灾罹难者默哀 开场气氛严肃熄灯5分钟致意
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜冰粒老板为消防降温 收义工电话即运冰到场 分文不收获网民盛赞：真英雄
大埔宏福苑五级火｜冰粒老板为消防降温 收义工电话即运冰到场 分文不收获网民盛赞：真英雄
生活百科
12小时前
大埔宏福苑大火｜网民质疑未用直升机、无人机、超高云梯车 杨恩健逐一回应
02:17
大埔宏福苑大火｜网民质疑未用直升机、无人机、超高云梯车 杨恩健逐一回应
社会
8小时前
大埔宏福苑五级火｜单亲妈泣诉家园被毁 契妈契爷葬身火海 ：我可以做啲咩？
突发
3小时前
政府工程师洗黑钱逾626万元及收贿 承认公职人员行为失当等6罪 押后12.16判刑
政府工程师收贿批工程合约予好友 持不明资金享受生活 认行为失当、洗黑钱逾626万元等6罪候惩
社会
12小时前
70年代女星三子全部移民 与儿子美国见面身心疲累？ 获新抱挨夜做一事：真的要好好的做人
70年代女星三子全部移民 与儿子美国见面身心疲累？ 获新抱挨夜做一事：真的要好好的做人
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜网传灾民被困火海生死剖白 走廊救邻居入屋 获救一刻回望家园「什么都想带走...却什么都带不走」
大埔宏福苑五级火｜网传灾民被困火海生死剖白 走廊救邻居入屋 获救一刻回望家园「什么都想带走...却什么都带不走」
生活百科
11小时前