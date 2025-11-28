以巴冲突｜2巴勒斯坦男举手跪地投降仍遭枪杀 以军冷血处决画面曝光

以色列士兵涉嫌于27日，在约旦河西岸地区杀害2名示意投降的巴勒斯坦男子。以色列军方正展开调查。

阿拉伯电视台频道播出的画面显示，当时一名26岁及一名37岁巴勒斯坦男子举起双手，甚至跪在地上，示意身上并未携带武器或爆炸装置，并在以军士兵的要求之下返回建筑物内，但随后却遭近距离枪杀。巴勒斯坦指控以色列冷血处决行径。

外媒报道，事发于约旦河西岸城镇杰宁（Jenin），26岁男子阿卜杜拉（Al-Muntasir Abdullah）和37岁男子阿萨萨（Yousef Asasa）当时从一栋建筑物内走出来。

片中，2名男子均掀起上衣、举起双手，甚至跪在地上，向以军示意身上并无武器或爆裂物，没多久便遵照以军指示返回建筑物内。2名男子作投降状，但接着枪声响起，以军士兵站在尸体附近。

以军称追捕恐袭疑犯

以色列国防军和警方发布联合声明，表示当时以色列正在追捕涉嫌投掷爆裂物、朝安全部队开火等恐怖活动的在逃人士。以军包围嫌疑人所在的建筑物，并对建筑物使用机具，2人才步出建筑物，后来以色列人员朝嫌疑人开火，「现场指挥官正在审查这起事件」。

巴勒斯坦总理办公室谴责以色列「冷血处决」2名男子，并称这是公然违反国际人道主义法的法外处决行径。