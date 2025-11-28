Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普宣布暂停「第三世界」移民 痛批拜登政策为扰乱社会元凶

即时国际
更新时间：16:07 2025-11-28 HKT
发布时间：16:06 2025-11-28 HKT

昨天（27日）两名美国国民警卫军被阿富汗公民枪击，当天稍晚美国总统特朗普（Donald Trump）在社交媒体上宣布，美国将「永久暂停所有来自第三世界的移民（will permanently pause migration from all Third World Countries）」，表示此决定是为了让美国制度得以恢复正常。

帖文使用激烈反移民言论

综合外媒报道，特朗普在感恩节当天宣布政府将「终止所有向非公民提供的联邦福利和补贴」。根据美国官方人口普查的数据，全美非公民人数已经达到5300万人，特朗普表示当中包括「来自失败国家」的人，甚至出身帮派和监狱，是造成美国高犯罪率和赤字问题的群体。然而，他没有为这个指控提供任何证据。

特朗普形容，「真正爱国的美国人虽然心里极为痛苦，但出于善良，选择不抱怨、不闹事，只能默默忍受国家发生的变化——但这种情况正在一点一滴地吞噬他们。」他以一个年入3万美元的绿卡持有人为例，称其家庭每年可获得共5万美元的各类补贴，造成二战以来美国最严峻的社会失序，导致学校、医院、住屋等各方面的问题。

特朗普表示拜登（Joe Biden）政府批准的非法入境案将会被撤销，「对美国没有贡献或者不爱国的人」将会被驱逐，相关部门也将遣返「任何依赖政府、构成安全威胁、或不符合西方文明价值观的外国人」。他称政府将致力于减少扰乱社会的族群，强调「反向移民（reverse migration）」的必要性。

不过，特朗普并没有具体说明有关「暂停」移民措施的实际做法，他也没有明确界定哪些国家属于他所说的「第三世界」。

