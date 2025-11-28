Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

不满女记者提问 特朗普再大骂「愚蠢」

即时国际
更新时间：14:36 2025-11-28 HKT
发布时间：14:36 2025-11-28 HKT

美国总统特朗普周四因为不满一名女记者的提问，而斥对方「愚蠢」，是他继本月较早前他嘲笑一名女记者为「小猪」，并称另一名女记者是「糟糕的人」后，再被指侮辱女性。

特朗普在他位于佛罗里达州的海湖庄园就美国境内阿富汗人审查问题回答提问时，打断一名记者说：「妳是笨蛋吗？妳是个愚蠢的人吗？」

特朗普回应一名女记者提问时，大骂对方愚蠢。法新社
特朗普举起一张照片时，大发雷霆。美联社
特朗普举起一张照片开骂。美联社
特朗普最近接连辱骂女记者。美联社
2名国民卫军周三（26日）在白宫附近遭枪击重伤，其中一人伤重不治。案中嫌犯据报是一名在2021年美军仓促撤离阿富汗后被带来美国的阿富汗人。

针对国民兵遇案提问大发雷霆

一名女记者提问，既然特朗普政府中曾有人表示，重新安置的阿富汗人已经过彻底审查，为何他还要归咎于前任总统拜登。

特朗普厉声回答，「因为他们放他们进来」，同时举起一张照片，照片中一架美军飞机挤满了在塔利班当局重新掌权时逃离的人们。

特朗普说，他们「和其他数以千计不该在这里的人一起进来，而妳只是因为愚蠢才问这种问题」。

曾侮辱女记者为小猪

今次已是特朗普最近接连辱骂女记者最新一宗事件。

特朗普周三对一篇关注他年龄和渐显疲态的《纽约时报》大发雷霆，斥这篇文章的女作者「丑陋」。

本月较早前，特朗普还侮辱一名女记者为「小猪」，并称另一名女记者是「糟糕的人」。

