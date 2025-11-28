Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

游日注意 | 东京羽田机场厕所大规模故障 第二航厦70%马桶一度无法冲水

更新时间：14:00 2025-11-28 HKT
发布时间：14:00 2025-11-28 HKT

日本东京羽田机场第二航厦周五（28日）发生厕所大规模故障事故，多达7成厕所的马桶和小便斗无法冲水，正全力抢修。具体的修复时间目前仍无法确定，对往来旅客造成极大不便。

事故涉及第2航厦，共144处厕所之中，一度有7成马桶无法冲水。上午5时左右防灾中心率先通报，有将近7成马桶冲水系统出现故障，水流不出来，无法冲水，确认为大规模异常。

羽田机场厕所具体的修复时间目前仍无法确定，对往来旅客造成极大不便。法新社
Skytrax日前公布2025年度全球最干净机场排行榜，由羽田机场蝉联冠军宝座。维基网站
对旅客造成极大困扰

机场贴出公告，通知旅客航厦内厕所全面禁用，正在抢修，要求旅客改用地铁及单轨电车站内厕所，或是第1航厦的洗手间。由于影响范围广泛，仍对大量早晨出发或抵达的旅客造成极大困扰。

机场方面目前要求职员用水桶装水，去冲部分的马桶因应，不过中午过后仍有51处厕所暂停使用。

羽田机场大约5年前也曾因设备故障，发生过类似的问题。

负责营运的日本机场大厦公司坦承，虽然正全力抢修并调查原因，但具体的修复时间目前仍无法确定。

羽田蝉联全球最干净机场

相较之下，羽田机场的第一航厦和第三航厦的厕所功能均维持正常，未受影响。

另一方面，英国独立航空服务评鉴机构Skytrax日前公布2025年度全球最干净机场排行榜，由东京羽田机场蝉联冠军宝座。

