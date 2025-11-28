Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

外国人申请居留手续费 日本政府拟大幅上调 与欧美水平看齐

即时国际
更新时间：13:16 2025-11-28 HKT
发布时间：13:16 2025-11-28 HKT

日本传媒引述消息人士披露，日本政府正在评估于明年度起，大幅上调外国人变更居留权与申请永久居留权的手续费，达到欧美国家同等标准，增加的收入或用于对外国人的政策。日本出入国在留管理厅今年4月起，因为物价高涨等理由，已经调涨申请居留权的手续费。

申请永久居留费拟增至10万日圆

目前若在窗口办理这些手续，变更居留资格与更新居留期限的手续费为6000日圆（297港元）；申请永久居留权的费用则为1万日圆（495港元）。

日本出入国在留管理厅今年4月起，因为物价高涨等理由，已经调涨申请居留权的手续费。法新社
截至今年6月底，在日本居留的外国人数达395万6619人，创下新高。法新社
高市早苗在本月4日召开关于外国人政策的相关阁僚会议首次会议上，指示要参考主要国家的收费水平等调整手续费。美联社
而日本政府目前正在评估的新方案，拟把变更居留权与更新居留期限的手续费，上调到3万到4万日圆（约1485元到1980港元）；申请永久居留权的部分，评估增至10万日圆（约4950港元）以上。

申请居留期限长短或额外加价

此外，日本政府还打算推出根据申请在留期限长短额外加价的方案。

出入国在留管理厅官员表示，目前的手续费与海外相比，仍比较便宜，今后将上调至接近欧美主要国家的平均水平。

日本政府为此将参考相关手续费比日本昂贵的其他国案例。执政自民党周四召开党内相关小组会议期间，也提到此事，并确认之后将开始具体评估。

在日居留外国人逾395万 创新高

日本首相高市早苗在本月4日召开关于外国人政策的相关阁僚会议首次会议上，指示要参考主要国家的收费水平等调整手续费。

日本现行的入国管理法规定，相关手续费上限为1万日圆。预料日本政府明年会在通常国会修法，以调整上限。另外，关于游客等短期滞留人员，日本政府也在考虑上调访日外国人的签证申请手续费。

截至今年6月底，在日本居留的外国人数达395万6619人，创下新高。
　　

