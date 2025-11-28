特朗普：将展开地面行动 打击委内瑞拉毒贩 马杜罗：时刻准备卫国

美国总统特朗普周四扬言，美国将「很快」采取地面行动，以打击委内瑞拉毒品走私活动。最近几周有关美军即将采取行动的报道层出不穷，路透社早前引述4名美国官员指，美国准备启动新一轮与委内瑞拉有关的军事行动。而委内瑞拉总统马杜罗则要求空军保持警惕，时刻准备保卫国家免受外部威胁。

特朗普这番表态，令外界关注美军当前以加勒比海为主的军事反毒行动，是否会进一步升级为对委内瑞拉的地面军事行动。

特朗普警告，将很快开始在陆上阻止毒贩。美联社

美国持续加强在加勒比海的军事部署，航空母舰 「福特号」战斗群已抵达该区，形成大规模的军事集结。路透社

美军F/A-18F 大黄蜂超级战机在福特号上进行飞行训练。路透社

特朗普威胁向委内瑞拉将展开地面军事行动。路透社

地面军事行动一触即发

特朗普在感恩节向全球美军发表视像讲话时，特朗普感谢空军第7轰炸队伍的工作，以威慑委内瑞拉毒品贩运者，并表示海上已拦截约85%毒品流入，美国将开始在陆上拦截他们，且会更容易进行。

他表示：「你们大概已注意到，他们现在不太愿意透过海上来运送毒品了，我们也将开始在陆上阻止他们。陆地比较容易，很快就会开始。」

美国政府一直在权衡委内瑞拉相关方案以应对委内瑞拉向美国提供非法毒品、导致美国人死亡的行为，但委内瑞拉总统马杜罗一直否认与此有关。

美军海上打击毒船酿83死

在特朗普宣布即将采取地面行动之前，美军自9月以来已在加勒比海和太平洋地区，对涉嫌运送毒品的船只，进行了约21次的军事打击，造成约83人死亡。

近几周，美国持续加强在区内的军事部署。航空母舰 「福特号」也抵达加勒比海，形成大规模的军事集结。

尽管目前美军行动聚焦于反毒，但部署的火力远远超过反毒行动所需的规模。美军高层最近也走访了加勒比地区的多国领导人。

太阳贩毒集团列恐怖组织

美国上周还将委内瑞拉的「太阳贩毒集团」（Cartel de los Soles）列为外国恐怖组织（FTO）。华府表示，该组织由委内瑞拉领导人马杜罗所掌控。

在被问及政府持续锁定毒枭的行动时，白宫新闻秘书莱维特本周一告诉记者：「你们可以预期这些打击行动会持续下去。」

委内瑞拉总统：美捏造战争

面对指控，马杜罗否认与贩毒有任何关系，并指控美国正在「捏造」一场针对他的战争，要求该国空军保持警惕，时刻准备保卫国家免受外部威胁。

马杜罗周四在委内瑞拉空军成立105周年纪念活动上以录播视频形式致词时说，「如果历史需要委内瑞拉拿起武器，我们会挺身而出」。

马杜罗说，过去17个星期以来，美国政府不断威胁要破坏委内瑞拉、加勒比地区甚至南美洲的和平；但美方「虚假且荒谬」的论点无人相信，各方舆论对此嗤之以鼻，美国挑起的侵略行径不会吓倒委内瑞拉。