俄乌战争｜普京︰乌军必须撤出占领区 乌总统幕僚：不会同意领土换和平

俄罗斯总统普京表明，美国和乌克兰讨论的最新和平计划草案，可作为结束战争谈判的基础，但他坚持基辅应撤出乌东顿涅茨克等地，否则俄军将继续武力行动。普京又重申乌克兰领导层「不合法」的说法，认为目前的乌克兰领导层不合法，因此在法律上不可能与基辅签署协议。而乌克兰总统泽连斯基的幕僚长叶尔马克则重申，泽连斯基不会同意以割让领土换取和平，不会签署任何割让领土的协议。

普京周四访问吉尔吉斯时表示，如果乌军撤离他们目前所控制的土地，俄方就会停止战斗。若不撤离，俄国将以军事手段完成目标。

普京表明，美国和乌克兰讨论的最新和平计划草案，可作为结束战争谈判的基础。美联社

红军城战况激烈，普京指该区已被俄军包围。路透社

泽连斯基称，美乌下周将举行进一步会谈。美联社

普京：俄军已包围红军城

普京又表示，俄军已包围乌东顿涅茨克地区的波克罗夫斯克（红军城）及米尔诺格勒；该些地区是战事最激烈，也是莫斯科主力攻击目标之一。

普京指出，俄方军事行动「几乎无法阻挡，因此外界已经无力回天」。

俄占乌20%领土

目前俄罗斯控制约20%的乌克兰领土。土地占领问题是和平进程中最大的争议焦点之一，基辅已表明绝不可能让出被占领的地区。

泽连斯基的幕僚长叶尔马克周四接受美国《大西洋月刊》访问时重申，泽连斯基不会同意以割让领土换取和平。

叶尔马克说：「只要泽连斯基还是总统，就没人会指望我们放弃领土，他不会签署任何割让领土的协议。」

美乌代表本周续会谈

泽连斯基表示，乌克兰的团队将与美国代表在本周末会面，继续推进在日内瓦会谈中达成的各项共识，以期找到一条通往和平与安全保障的道路。乌克兰代表团将做好充分准备，专注于进行有意义的工作。

泽连斯基又称，下周将举行进一步会谈，双方代表团和他本人都将参与，但他没有透露具体细节。

美国先前在尚未征询乌克兰与欧洲盟友意见下，提出最初的28点和平方案，内容包括基辅撤出乌东顿涅茨克地区，而则会承认顿涅茨克、克里米亚和卢甘斯克地区为俄罗斯领土。

而在基辅与欧洲方面的批评下，美国随后缩减最初方案内容至19点，但新版细节尚未公布。