英政府收紧政策净移民大跌69% 主因：以工作学习理由入境人数减

英国国家统计局昨日发布初步数据显示，截至2025年6月的一年间，英国净移民人数大幅下降至20.4万人，跌幅达69%，较前一年减少40余万人。主要原因是以工作和学习理由入境的人数减少。这与工党政府今年推出的一系列收紧移民措施密切相关。

数据显示，这一数字较上一统计年度（截至2024年6月的一年间）的64.9万人减少约三分二。净移民人数的显著下滑主要源于入境人数的大幅缩减，同期抵英移民约为89.8万人，较前一年减少40余万人，而出境人数变化相对平缓。净移民指特定时期内移入移民与移出移民之差。这些数据不包括透过备受争议的非正规途径抵达的移民。

非欧盟公民减少是核心

从移民构成来看，欧盟公民净流出趋势持续，离开英国的欧盟公民比抵达人数多出7万人。非欧盟国民仍是净移民主体，但较此前年度已明显回落。英国国家统计局指出，非欧盟公民工作和学习类入境人数减少，是净移民下降的核心原因。

与此同时，英国内政部披露的相关数据显示，截至2025年9月的一年中，共有11.1万人向英国申请庇护，其中约一半通过小船、卡车藏匿等非法途径入境。厄立特里亚、阿富汗、伊朗、苏丹和索马里是小船抵达者的主要来源国。

英国媒体称，此次净移民人数的大幅下降，与英国政府今年推出的一系列移民政策收紧措施密切相关。今年，英国启动移民政策改革，以对抗极右民粹政党「改革党」的强势崛起，包括将技术工人签证门槛提高、取销低技能职位签证、提高英语要求。

一项压抑护理人员移民的政策（护理人员是近年主要工作移民），以及一项将技术工人签证年薪门槛提高至4.17万镑（43万港元）的政策，已于7月生效。此外，针对庇护系统效率低下的问题，英国内政部已启动改革，计划设独立上诉机构替代初审法庭以缩短案件审理，缓解庇护酒店安置压力。

同时有分析认为，移民政策收紧虽有效降低了移民数量，但也引发争议，英国商界担忧此举可能加剧养老护理、餐饮服务等领域的劳动力短缺，影响公共服务运转。前约翰逊政府在英国从新冠疫情中复苏之际鼓励外国工人来英国工作，净移民人数在截至2023年3月的一年中达到创纪录的94.4万，但此后急剧下降。